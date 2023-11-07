Υπερτριπλάσιος αριθμός αντισημιτικών ενεργειών έχουν καταγράψει οι γαλλικές Αρχές από τις 7 Οκτωβρίου που επιτέθηκε η Χαμάς στο Ισραήλ, όπως δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράρντ Νταρμανίν.

Συγκεκριμένα, έχουν καταγράψει περίπου 1.100 αντισημιτικές ενέργειες.

Ο Νταρμανίν είπε ότι η Γαλλία είναι μάρτυρας «μιας έκρηξης αντισημιτικών πράξεων» και ότι ο νέος αριθμός αντιπροσωπεύει «το διπλάσιο όλων των αντισημιτικών πράξεων ολόκληρο το 2022».

Σύμφωνα με αριθμούς που δημοσίευσε η Γαλλική Υπηρεσία Προστασίας για την Εβραϊκή Κοινότητα, η οποία συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών, το 2022 υπήρξαν 436 αντισημιτικές πράξεις.

Επίσης, ο Νταρμανίν είπε ότι οι Αρχές έχουν μέχρι στιγμής συλλάβει 490 άτομα που σχετίζονται με τα εγκλήματα. Περίπου 120 από αυτούς είναι αλλοδαποί, είπε.

«Περίπου 15 βρίσκονται σε διοικητική κράτηση εν αναμονή της απέλασής τους, τρεις έχουν ήδη απελαθεί και στους άλλους αφαιρέθηκαν οι άδειες διαμονής», είπε ο υπουργός στο γαλλικό ραδιόφωνο Sud, χωρίς να διευκρινίσει τις εθνικότητες.

Στις 17 Οκτωβρίου, οι γαλλικές αρχές ανέφεραν 327 αντισημιτικές πράξεις και 183 συλλήψεις που σχετίζονται με τα εγκλήματα από το ξέσπασμα των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

