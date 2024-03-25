Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις που του έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου σχετικά με το εάν η τρομοκρατική επίθεση της Παρασκευής στη Μόσχα συνιστά αποτυχία των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Συγκεκριμένα, ο Πεσκόφ ρωτήθηκε αν η επίθεση ήταν «αποτυχία των υπηρεσιών πληροφοριών».

Τότε ο Πεσκόφ απάντησε: «Υπάρχει επί του παρόντος πολύ συναισθηματικό, υστερικό, προκλητικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Σαφώς, αυτή η τερατώδης τραγωδία προκαλεί πολλά συναισθήματα, αλλά δυστυχώς, ο κόσμος μας δείχνει ότι καμία πόλη ή χώρα δεν μπορεί να είναι εντελώς απρόσβλητη από την απειλή της τρομοκρατίας».

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών εργάζονται ακούραστα. Αντιμετωπίζουν όλες τις απειλές, όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας», είπε.

Ο Πεσκόφ είπε επίσης ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας απαιτεί «πλήρη διεθνή συνεργασία». Αρνήθηκε να σχολιάσει εάν είχαν ληφθεί προειδοποιήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων στη Ρωσία.

«Πληροφορίες δεν παρέχονται ποτέ στο Κρεμλίνο. Παρέχονται μέσω καναλιών από μια υπηρεσία πληροφοριών σε μια άλλη υπηρεσία πληροφοριών. Αυτές χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες πληροφορίες που δεν αποκαλύπτονται», είπε ο Πεσκόφ.

Απαντώντας σε ερώτηση εάν δόθηκε βοήθεια από δυτικές χώρες εν όψει των προειδοποιήσεων, ο Πεσκόφ είπε: «Οι [ειδικές] υπηρεσίες μας λειτουργούν ανεξάρτητα. Δεν γίνεται λόγος για βοήθεια τώρα», προσθέτοντας «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επαφές με Δυτικούς».

Πηγή: skai.gr

