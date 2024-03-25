Ο Κίτ ΜακΚόνελ, αθλητικός διευθυντής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), ήταν ξεκάθαρος: «Η Διεθνής Ένωση Πυγμαχίας (ΔΕΠ) δεν θα εμπλακεί με κανέναν τρόπο στο εάν – και το λέω ξεκάθαρα, εάν – θα συμπεριληφθεί η πυγμαχία στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες».

Επί του παρόντος η πυγμαχία δεν περιλαμβάνεται ως άθλημα στους αγώνες που θα λάβουν χώρα σε τέσσερα χρόνια, όπως τόνιζε ο ΜακΚόνελ πριν λίγες ημέρες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της ΔΟΕ. Η πυγμαχία θα συμπεριληφθεί το 2028 μονάχα «εάν υπάρχει μία νέα ένωση πυγμαχίας, που θα τυγχάνει της στήριξης των εθνικών ενώσεων και με την οποία θα μπορούμε να συνεργαστούμε αρμονικά».

Η πυγμαχία έχει μακρά παράδοση στους Ολυμπιακούς Αγώνες – περιλαμβανόταν ήδη στα αγωνίσματα της αρχαιότητας και από το 1904 είναι μέρος και των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.

Τον Οκτώβριο του 2023 η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ ανακάλεσε οριστικά τα ολυμπιακά δικαιώματα της ΔΕΠ. Τα τελευταία είχαν ανασταλεί ήδη από το 2019, μεταξύ άλλων επειδή υπήρχαν υποψίες για διαφθορά και χειραγώγηση αγώνων.

Επικεφαλής της ΔΕΠ είναι ο Ρώσος Ουμάρ Κρέμλεφ, στενός έμπιστος του Ρώσου προέδρου Πούτιν. Κύρια πηγή χρηματοδότησης της Ένωσης είναι η ρωσική κρατική εταιρεία Gazprom.

Οι 27 Ενώσεις δεν φτάνουν για την έγκριση της ΔΟΕ

Στους θερινούς αγώνες του 2021 στο Τόκιο ήταν η ίδια η ΔΟΕ αυτή που διοργάνωσε το ολυμπιακό τουρνουά πυγμαχίας. Και για τους επόμενους αγώνες στο Παρίσι είναι και πάλι αρμόδιο ένα συμβούλιο της ΔΟΕ: η Paris Boxing Unit. Όπως έχει πολλάκις ξεκαθαρίσει η ΔΟΕ όμως, αυτό δεν πρόκειται να συνεχιστεί. Υπό κανονικές συνθήκες υπεύθυνες για την ολυμπιακή διοργάνωση του εκάστοτε αθλήματος είναι οι αντίστοιχες διεθνείς ενώσεις και όχι η ΔΟΕ.

Το περασμένο έτος μερικές εθνικές ενώσεις γύρισαν την πλάτη στη ΔΕΠ και ίδρυσαν μία νέα διεθνή ένωση υπό το όνομα «Παγκόσμια Πυγμαχία» (World Boxing). «Έχουμε αντιληφθεί πως αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να σώσουμε την ολυμπιακή πυγμαχία. Και προχωρήσαμε με αποφασιστικότητα στην εφαρμογή του», δηλώνει στην DW ο Μίκαελ Μίλερ. Ο αθλητικός διευθυντής της Γερμανικής Ένωσης Πυγμαχίας (DVB) ήταν μεταξύ των ηγετών της «επανάστασης» ενάντια στη ΔΕΠ. Τώρα συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της Παγκόσμιας Πυγμαχίας.

Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί στην Παγκόσμια Πυγμαχία 27 εθνικές ενώσεις, μεταξύ των οποίων και αυτή των ΗΠΑ, της πλέον επιτυχημένης χώρας στην ολυμπιακή πυγμαχία. Ωστόσο η ΔΟΕ δεν μπορεί να αναγνωρίσει επισήμως την νέα ένωση, όσο αυτή έχει τόσο λίγα μέλη – την ίδια στιγμή η ΔΕΠ υποστηρίζει πως έχει ακόμη 195 ενώσεις-μέλη.

Η ΔΕΠ πασχίζει να διατηρήσει την ισχύ της

Η Γερμανία εξακολουθεί να εμφανίζεται στη λίστα των μελών της ΔΕΠ, με τον χαρακτηρισμό του «προσωρινού». «Η ΔΕΠ προσπαθεί πολύ να διατηρήσει την επιρροή της. Γι’ αυτό και βοήθησε στην ίδρυση μίας νέας γερμανικής ένωσης, της Γερμανικής Εθνικής Πυγμαχικής Ένωσης», εξηγεί ο Μίλερ.

«Τα χρήματα πίσω από αυτήν τη νέα ένωση προέρχονται από τη ΔΕΠ, πιθανώς δηλαδή από την Gazprom. Αυτό είναι κάτι που επιβεβαίωσε χωρίς περιστροφές και ο γενικός γραμματέας της ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται σε μία απέλπιδα προσπάθεια η αποσταθεροποίηση της DVB. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σε άλλες χώρες» - όπως για παράδειγμα στη Βραζιλία, όπου η επίσημη εθνική ένωση προσχώρησε και αυτή στην Παγκόσμια Πυγμαχία και εν συνεχεία ιδρύθηκε μία νέα ένωση, πιστή στη ΔΕΠ.

Έως τώρα πάντως η Παγκόσμια Πυγμαχία έχει πολύ περισσότερα μέλη από την Ευρώπη, τη Βόρεια και Λατινική Αμερική και την Ωκεανία. Οι ενώσεις της Αφρικής και της Ασίας είναι ακόμη συγκρατημένες – πιθανώς επειδή η οικονομικά εύρωστη ΔΕΠ τους υπόσχεται πολλά χρήματα.

Ο Μίλερ προσθέτει ακόμη πως πίσω από την Παγκόσμια Πυγμαχία κρύβεται ένα διαφορετικό σχέδιο: «Θέλουμε να επενδύσουμε στο άθλημα. Σε επαγγελματίες διαιτητές, ηλεκτρονικά γάντια και προστατευτικά στόματος, όπως και σε ‘αντικειμενικά’ συστήματα καμερών, προκειμένου η διαμόρφωση των αποφάσεων να είναι πραγματικά ουδέτερη και αντικειμενική. Αυτό βέβαια κοστίζει. Όμως όλα τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη μοίρα».

Καθοριστική η απόφαση του CAS

Πολλά θα εξαρτηθούν από μία απόφαση του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου (CAS), που αναμένεται σε δύο με τρεις εβδομάδες. Η ΔΕΠ κατέθεσε αγωγή εναντίον της αναστολής των ολυμπιακών της δικαιωμάτων από τη ΔΟΕ. Όμως ο Μίλερ εκτιμά πως ο δικαστικός αγώνας της ΔΕΠ δεν θα αποφέρει καρπούς.

«Τα πραγματικά περιστατικά είναι ξεκάθαρα. Η ΔΕΠ έχει παραβιάσει σημαντικό μέρος του Ολυμπιακού Χάρτη», τονίζει ο Μίλερ. «Ωστόσο η ΔΟΕ υποχρεούται να διατηρήσει μία ουδέτερη στάση μέχρι την έκδοση της απόφασης. Εάν το CAS αποφανθεί υπέρ της ΔΟΕ, τότε θα είμαστε διαρκώς διαθέσιμοι για συζητήσεις».

Ο αθλητικός διευθυντής της ΔΟΕ ΜακΚόνελ ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το τι θα συμβεί στη συνέχεια. Δήλωσε μονάχα το εξής: «Τώρα εναπόκεινται πολλά στα χέρια των εθνικών ενώσεων, εάν θέλουν να συνεχίσει να υπάρχει η πυγμαχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες». Με άλλα λόγια: θα πρέπει να προσχωρήσουν στη νέα ένωση.

Ο Μίλερ παραμένει ψύχραιμος. «Εάν η ΔΟΕ μεταβιβάσει τα ολυμπιακά δικαιώματα στην Παγκόσμια Πυγμαχία, τότε είναι σαφές: μόνο οι ενώσεις που είναι μέλη της Παγκόσμιας Πυγμαχίας θα μπορούν να συμμετάσχουν στα προκριματικά για το Λος Άντζελες και στο ολυμπιακό τουρνουά», δηλώνει ο Γερμανός αξιωματούχος της πυγμαχίας στην DW. «Θα δείτε πόσο γρήγορα θα αποφασίσουν οι χώρες υπέρ του να επικρατεί στον χώρο του αθλήματος δικαιοσύνη και διαφάνεια. Γι’ αυτό είμαι πολύ αισιόδοξος».

Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.