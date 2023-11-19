Χαμάς: Πάνω από 13.000 νεκροί στη Γάζα

Η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι 13.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, ανάμεσά τους 5.500 παιδιά και 3.500 γυναίκες.

Ο αριθμός των τραυματιών που ανακοίνωσε η Χαμάς είναι 30.000, αμετάβλητος από χθες.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι 41 μέλη της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν σήμερα από αεροπορικό πλήγμα στο σπίτι τους σε συνοικία του κέντρο της πόλης της Γάζας.

Το υπουργείο έδωσε στην δημοσιότητα τα ονόματα 41 μελών της οικογένειας Μάλκα, που σκοτώθηκαν τα ξημερώματα στην συνοικία Ζεϊτούν.

Το AFP διαπίστωσε ότι το πρωί σημειώθηκαν στην περιοχή αυτή σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στις ισραηλινές δυνάμεις και τις δυνάμεις της Χαμάς, καθώς και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

