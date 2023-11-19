Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στην δημοσιότητα οπτικό υλικό που παρουσιάζεται προερχόμενο από τις κάμερες παρακολούθησης του νοσοκομείου αλ-Σίφα της Λωρίδας της Γάζας και δείχνουν ομήρους να μεταφέρονται στο εσωτερικό του νοσοκομείου την 7η Οκτωβρίου.

«Η ανακάλυψη αυτή δείχνει ότι η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς χρησιμοποίησε ως τρομοκρατική υποδομή το νοσοκομειακό σύμπλεγμα αλ-Σίφα την ημέρα της σφαγής», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ο ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας Σιν Μπετ.

Σε ένα από τα βίντεο εμφανίζεται ένας άνδρας να μεταφέρεται με φορείο περικυκλωμένος από πολλούς άνδρες, τουλάχιστον τέσσερις από τους οποίους οπλοφορούν.

Σε άλλο βίντεο, ένας άνθρωπος αντιστέκεται καθώς σπρώχνεται σε έναν διάδρομο.

«Εδώ μπορείτε να δείτε την Χαμάς να μεταφέρει ένα όμηρο στο εσωτερικό», σχολίασε ο εκπρόσωπος της Τσαχάλ Ντάνιελ Χαγκάρι κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Δεν έχουμε ακόμη εντοπίσει τους δύο ομήρους. Δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται», πρόσθεσε.

Το οπτικό υλικό, την αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει το AFP, φαίνεται ότι φέρει την ημερομηνία της 7ης Οκτωβρίου.

