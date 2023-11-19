Ισραηλινή υπουργός υποστηρίζει ανοικτά «την εθελούσια μετεγκατάσταση» των Παλαιστινίων «εκτός της Λωρίδας της Γάζας»

Η υπουργός Πληροφοριών του Ισραήλ Γκίλα Γκάμλιελ κάλεσε σήμερα την διεθνή κοινότητα «να προωθήσει την εθελούσια μετεγκατάσταση» των Παλαιστινίων «εκτός της Λωρίδας της Γάζας», «αντί να στείλει χρήματα για την ανοικοδόμηση» του παλαιστινιακού θύλακα που σφυροκοπείται από το Ισραήλ.

Σε κείμενο που δημοσιεύεται στην Jerusalem Post, η Γκίλα Γκάμλιελ, μέλος του κόμματος Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, προτείνει «την προώθηση της εθελούσιας μετεγκατάστασης των Παλαιστινίων της Γάζας εκτός της Λωρίδας της Γάζας, για ανθρωπιστικούς λόγους» και στο μεταξύ επιτίθεται κατά της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες την Unrwa.

«Αντί να στείλει χρήματα για την ανοικοδόμηση της Γάζας ή για την ανεπαρκή Unrwa, η διεθνής κοινότητα μπορεί να συμμετάσχει στην χρηματοδότηση της μετεγκατάστασης και αρωγής των κατοίκων της Γάζας ώστε να χτίσουν την νέα τους ζωή στις νέες χώρες υποδοχής», γράφει η ισραηλινή υπουργός.

«Δοκιμάσαμε πολλές διαφορετικές λύσεις: την αποχώρηση (από τους εβραϊκούς οικισμούς της Γάζας), τον πλουτισμό, την διαχείριση της σύγκρουσης και την κατασκευή ψηλών τοίχων με την ελπίδα ότι θα κρατήσουμε τα τέρατα της Χαμάς έξω από το Ισραήλ. Ολες απέτυχαν».

«Θα ήταν επωφελές και για τους δύο: για τους πολίτες της Γάζας, που θέλουν μια καλύτερη ζωή, και για το Ισραήλ, έπειτα από αυτήν την τρομερή τραγωδία».

Το 80% των κατοίκων της Γάζας είναι πρόσφυγες ή απόγονοι προσφύγων που διώχθηκαν από τα εδάφη τους κατά της διάρκεια της «Νάκμπα», της καταστροφής που συνιστούσε για τον παλαιστινιακό πληθυσμό η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948. Πολλοί σήμερα θεωρούν ότι βρίσκονται μπροστά σε μία «δεύτερη Νάκμπα».

Τόσο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν, όσο και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απηύθυναν μόλις χθες προειδοποίηση προς το Ισραήλ αποκλείοντας κάθε αναγκαστική μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων της Λωρίδας της Γάζας.

«Δεν πρέπει να υπάρξει αναγκαστικός εκτοπισμός των Παλαιστινίων από την Γάζα, ούτε νέα κατοχή, ούτε πολιορκία ή αποκλεισμός, ούτε εδαφική μείωση», έγραψε σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε στην Washington Post ο αμερικανός πρόεδρος.

Αντίθετα, ο αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ότι «η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει, εν τέλει, να αναλάβει την διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας και της Δυτικής Οχθης μετά τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς»

«Καθώς αγωνιζόμαστε για την ειρήνη, η Γάζα και η Δυτική Οχθη θα πρέπει να επανενωθούν υπό μία κοινή κυβερνητική δομή και τελικά υπό μία ανασυγκροτημένη Παλαιστινιακή Αρχή, ενώ όλοι εργαζόμαστε προς την λύση των δύο κρατών», γράφει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε με το άρθρο του στο ερώτημα ποιο η Ουάσινγκτον θέλει να είναι το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο, καθώς και στις δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει «συνολική στρατιωτική ευθύνη» στην Γάζα «για το ορατό μέλλον».

Από το Κάιρο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών της με τον αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι ότι είναι αντίθετη στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων .

«Συμφωνούμε επί της αρχής για τον μη εκτοπισμό των Παλαιστινίων και για έναν πολιτικό ορίζοντα που θα βασίζεται στην λύση των δύο κρατών», παλαιστινιακού και ισραηλινού, είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

