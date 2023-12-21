kataggelies@skai.gr: Κινδυνεύει με κλείσιμο το ελληνικό σχολείο «Αριστοτέλης» στο Μόναχο - Βίντεο

Μεγάλος κίνδυνος υπάρχει να κλείσει το σχολείο «Αριστοτέλης» στο Μόναχο από τον Ιούλιο του 2025 όπου και θα λήξει το συμβόλαιό του, καταγγέλουν στο kataggelies@skai.gr, γονείς των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ειρήνης Αναστασοπούλου, το υπάρχον συμβόλαιο προβλέπει ότι τον Ιούλιο του 2023 τα αρμόδια υπουργεία εξωτερικών και παιδείας θα έπρεπε να διαπραγματευτούν με τον ιδιοκτήτη για το νέο συμβόλαιο για το 2025 και μετά.

Αυτή τη στιγμή ένας δικηγόρος διαπραγματεύεται με τον ιδιοκτήτη ο οποίος ζητάει τα διπλάσια χρήματα ώστε να ανανεωθεί το συμβόλαιο.

Το ρεπορτάζ σημειώνει πως το Μόναχο είναι η πιο ακριβη πολη της Γερμανίας και έχει τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.