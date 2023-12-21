Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση της Ryanair από Λονδίνο με προορισμό το Μαρόκο όταν επιβάτες άρχισαν βρίζουν το προσωπικό του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης με αποτέλεσμα να θεωρήσουν πως η συμπεριφορά τους αυτή οφείλεται σε... χρήση ναρκωτικών και να ζητήσουν την άμεση προσγείωση του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με την New York Post, μία μόλις ωρα μετά την απογείωση του αεροσκάφους στις 7 Δεκεμβρίου, επιβάτες άρχισαν να φωνάζουν και να επιτίθονται στο προσωπικό. Μη μπορώντας το προσωπικό να κατευνάσει τα πνεύματα ζήτησε την επιστροφή του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Στάνστεντ.

«Ήταν πολύ χαοτικό», είπε στο SWNS ένας 25χρονος επιβάτης, ο οποίος δεν ανέφερε το όνομά του. «Όλοι φρικάραν και αναρωτιόντουσαν τι συνέβαινε. Ένας τύπος έπεσε κάτω και κουλουριάστηκε σαν μωρό, όταν προσγειωθήκαμε».

Στη συνέχεια τέσσερις αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο και έψαξαν το εσωτερικό για να κατασχέσουν τα ναρκωτικά. Σε πλάνα τοπικού μέσου φαίνονται πολλοί άνδρες να συνοδεύονται εκτός του αεροπλάνου, αλλά η αστυνομία του Έσσεξ αργότερα δήλωσε ότι δεν έγιναν συλλήψεις.

«Η επιχείρηση έγινε μετά από αναφορές για χρήση ναρκωτικών και λεκτικές επιθέσεις στην πτήση», ανέφερε εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος, επιβεβαιώνοντας ωστόσο, ότι οι αξιωματικοί δεν εντόπισαν κάτι στην έρευνα που έκαναν.

Από τη μεριά της, η Ryanair στην ανακοίνωσή της για το περιστατικό ανέφερε:

«Αυτή η πτήση από το Στάνστεντ στο Μαρακές (7 Δεκεμβρίου) επέστρεψε στο αεροδρόμιο του Στάνστεντ λίγο μετά την απογείωση, όταν μια μικρή ομάδα επιβατών προκάλεσε αναστάτωση στην πτήση. Το πλήρωμα κάλεσε εκ των προτέρων για αστυνομική βοήθεια και το αεροσκάφος και το αντιμετώπισε η τοπική αστυνομία κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Στάνστεντ», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ιρλανδική εταιρεία.

«Για να ελαχιστοποιηθεί η αναστάτωση στους επιβάτες, η Ryanair μετέφερε τους επιβάτες σε ένα εναλλακτικό αεροσκάφος που αναχώρησε για το Μαρακές αργότερα εκείνο το βράδυ. Η Ryanair ζητά συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία προκλήθηκε στους επιβάτες ως αποτέλεσμα αυτών των ενοχλητικών επιβατών.»

Πηγή: skai.gr

