Gérard Depardieu: Αρνείται τις κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε ανοιχτή επιστολή του

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ «έσπασε» τη σιωπή του σχετικά με τις κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση που διατυπώθηκαν εναντίον του τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζοντας τις υποθέσεις αυτές σε ανοιχτή επιστολή του στην εφημερίδα «Le Figaro».

«Δεν μπορώ πλέον να επιτρέψω αυτά που ακούω, αυτά που διαβάζω για τον εαυτό μου εδώ και αρκετούς μήνες. Νόμιζα ότι δεν με νοιάζει, αλλά όχι, στην πραγματικότητα όχι. Όλα αυτά με ενοχλούν. Ακόμα χειρότερα, με ‘’αφανίζουν’’», έγραψε ο διάσημος ηθοποιός.

Η μήνυση για βιασμό εναντίον του Γάλλου ηθοποιού, που έγινε από την ηθοποιό Charlotte Arnould το 2018, θα οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες. Επιπλέον, ο ερευνητικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Mediapart δημοσίευσε τον Απρίλιο μια εμπεριστατωμένη έκθεση στην οποία 13 γυναίκες κατηγόρησαν τον ηθοποιό για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά, ενώ ο ραδιοφωνικός σταθμός France Inter ανέφερε δύο νέες κατηγορίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

