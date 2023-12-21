Συνεχίζονται οι προσπάθειες για μια νέα κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας παρά το γεγονός πως η χθεσινή επίσκεψη του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαίλ Χανίγια δεν απέδωσε καρπούς.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι διεξάγονται «πολύ σοβαρές» διαπραγματεύσεις για μια νέα εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση περισσότερων Ισραηλινών ομήρων, αλλά οι προοπτικές για μια συμφωνία παραμένουν αβέβαιες καθώς η Χαμάς επιμένει ότι δεν θα συζητήσει τίποτα λιγότερο από τον πλήρη τερματισμό της επίθεσης του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο ηγέτης της Χαμάς επισκέφθηκε χθες, Τετάρτη την Αίγυπτο για πρώτη φορά μετά από σχεδόν ένα μήνα προκειμένου να συζητήσει με Αιγύπτιους αξιωματούχους που επιδιώκουν να μεσολαβήσουν για μια νέα εκεχειρία.

Πηγή που ενημερώθηκε για τις διαπραγματεύσεις είπε ότι οι απεσταλμένοι συζήτησαν εντατικά ποιοι από τους ομήρους που κρατούν ακόμη οι Παλαιστίνιοι ισλαμιστές μαχητές στη Γάζα θα μπορούσαν να απελευθερωθούν εάν υπάρξει μια νέα εκεχειρία και ποιους Παλαιστίνιους κρατούμενους το Ισραήλ θα μπορούσε να απελευθερώσει σε αντάλλαγμα.

Η Ισλαμική Τζιχάντ, μια μικρότερη παλαιστινιακή μαχητική ομάδα που κρατά επίσης ομήρους στη Γάζα, δήλωσε ότι ο ηγέτης της θα επισκεφθεί την Αίγυπτο τις επόμενες ημέρες για να συζητήσει και εκείνος με τη σειρά του έναν πιθανό τερματισμό της σύγκρουσης.

«Πρόκειται για πολύ σοβαρές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις και ελπίζουμε να οδηγήσουν κάπου», είπε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι στους δημοσιογράφους στο Air Force One την Τετάρτη.

Ωστόσο, ο Ταχέρ αλ- Νόνο, σύμβουλος μέσων ενημέρωσης του Χανίγια ανέφερε στο Reuters ότι η Χαμάς δεν ήταν διατεθειμένη να συζητήσει την απελευθέρωση περισσότερων Ισραηλινών ομήρων έως ότου το Ισραήλ τερματίσει τη στρατιωτική του εκστρατεία στη Γάζα και αυξηθεί ο όγκος της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους αμάχους.

Νέα ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Παράλληλα,αναμένεται να υπάρξει αργότερα σήμερα μια ακόμη προσπάθεια από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προκειμένου να υπάρξει ψήφισμα που ζητά την αναστολή των μαχών στη Γάζα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που συνέταξαν το σχέδιο ψηφίσματος, δήλωσαν χθες ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται στα υψηλότερα επίπεδα. Η πρεσβευτής της χώρας στον ΟΗΕ, Λάνα Νουσέιμπε, δήλωσε την Τετάρτη ότι στόχος ήταν να υπάρξει ένα ψήφισμα με αντίκτυπο.

Ερωτηθείς για το εάν οι ΗΠΑ θα ασκήσουν και πάλι βέτο στο ψήφισμα, ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι η βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα δεν θα περιπλέκεται από οποιεσδήποτε προσπάθειες στον ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

