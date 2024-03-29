Πυκνώνουν οι αναφορές ότι η κυβέρνηση του Βλαντίμιρ Πούτιν γνώριζε για επικείμενο μακελειό στη Μόσχα, αλλά δεν αντέδρασε. Οι υπηρεσίες ασφαλείας του Κρεμλίνου γνώριζαν για απειλή του ISIS λίγες μέρες πριν από την επίθεση σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, αναφέρουν έγγραφα των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών τα οποία επικαλείται μια οργάνωση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.



Σύμφωνα με το Dossier Center που εδρεύει στο Λονδίνο, τα έγγραφα έδειξαν ότι εθνοτικοί Τατζίκοι του ISIS-K (Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν, παρακλάδι του ISIS) θα μπορούσαν να εμπλέκονται.

την περασμένη Παρασκευή στην πιο πολύνεκρη επίθεση στη Ρωσία των τελευταίων δεκαετιών, όταν οι δράστες εισέβαλαν στο Crocus City Hall με όπλα και εμπρηστικούς μηχανισμούς, λίγο πριν από μια συναυλία. Το ISIS ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με δηλώσεις, φωτογραφίες και ένα προπαγανδιστικό βίντεο που κινηματογραφήθηκε από τους δράστες.Το Dossier Center είναι μια ρωσική ερευνητική ομάδα που στηρίζεται από τον, έναν εξόριστο Ρώσο πρώην μεγιστάνα του πετρελαίου που επικρίνει το Κρεμλίνο. Στο παρελθόν είχε αποκαλύψει λεπτομέρειες για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και το καθεστώς του, χρησιμοποιώντας συχνά έγγραφα και διαρροές από το εσωτερικό της ρωσικής κυβέρνησης.«Λίγες μέρες πριν από την τρομοκρατική επίθεση, τα μέλη του (ρωσικού) Συμβουλίου Ασφαλείας έλαβαν μια προειδοποίηση ότι πολίτες του Τατζικιστάν θα μπορούσαν νασε ρωσικό έδαφος», ανέφερε η τελευταία έκθεση της οργάνωσης, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή, αναφερόμενη στη ρωσική υπηρεσία ασφαλείας. «Ακόμη και πριν από την επίθεση στο Crocus, μια πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες πληροφοριών είπε στο Dossier Center για αυτό», πρόσθεσε.Το Κρεμλίνο δεν έχει απαντήσει στο αίτημα του CNN για σχολιασμό σχετικά με την έκθεση του Dossier Center. Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσανότι οι μαχητές του ISIS σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν επίθεση στη χώρα. Νωρίτερα τον Μάρτιο, η Πρεσβεία των ΗΠΑ προειδοποίησε για αυξημένη απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων στη Ρωσία, με την εκπρόσωπο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Αντριέν Γουάτσον να λέει ότι οι ΗΠΑ είχαν μοιραστεί αυτές τις πληροφορίες με τις ρωσικές αρχές στο πλαίσιο της πολιτικής «υποχρέωσης προειδοποίησης». Αλλά σε μια ομιλία λίγες μέρες πριν από την επίθεση, ο Πούτιν είχε απορρίψει τις αμερικανικές προειδοποιήσεις ως «προκλητικές», λέγοντας ότι «αυτές οι ενέργειες μοιάζουν με άμεσο εκβιασμό και την πρόθεση να εκφοβίσουν και να αποσταθεροποιήσουν την κοινωνία μας». Ο Πούτιν, ο οποίος κέρδισε πρόσφατα εκλογές για να εξασφαλίσει άλλη μια θητεία, έχει επανειλημμένα υπαινιχθεί, χωρίς στοιχεία, ότι η Ουκρανία συνέβαλε στην ενορχήστρωση της επίθεσης.ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με την επίθεση, αναφέροντας η Μόσχα είχε ενημερωθεί για επικείμενο τρομοκρατικό χτύπημα.

