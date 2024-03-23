Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε σήμερα τα «συλλυπητήριά» του στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την τρομοκρατική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 60 ανθρώπους σε αίθουσα συναυλιών χθες, Παρασκευή, στα προάστια της Μόσχας.

«Η Κίνα καταδικάζει έντονα την τρομοκρατική επίθεση και υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες της ρωσικής κυβέρνησης για τη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας» στη Ρωσία, ανέφερε ο Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με δηλώσεις του που επικαλέστηκε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι καταδίκασε επίσης σήμερα «την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση» που διαπράχθηκε σε αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα.

«Καταδικάζουμε έντονα την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε στη Μόσχα», δήλωσε ο Μόντι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η Ινδία εκφράζει την αλληλεγγύη της στην κυβέρνηση και τον λαό της Ρωσικής Ομοσπονδίας αυτήν την στιγμή πένθους», πρόσθεσε ο Ινδός πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

