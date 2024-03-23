Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 40 τραυματίστηκαν σε καραμπόλα οχημάτων που σημειώθηκε χθες Παρασκευή σε αυτοκινητόδρομο του Τέξας. Γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα, 21:00 ώρα Ελλάδος) ένα φορτηγό μπετονιέρα εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με σχολικό λεωφορείο σε αυτοκινητόδρομο της κομητείας Μπάστροπ, βορειοανατολικά του Όστιν.

Ένα νήπιο που επέβαινε στο λεωφορείο βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ σκοτώθηκε επίσης ο οδηγός του αυτοκινήτου που ακολουθούσε το σχολικό και προσέκρουσε σε αυτό επειδή δεν πρόλαβε να φρενάρει.

Two killed, 40 injured in Texas highway crash of school bus, cement truck https://t.co/JBxJNXlV8u pic.twitter.com/ADimfeeUTV — Reuters World (@ReutersWorld) March 23, 2024

Στο σχολικό λεωφορείο επέβαιναν 44 νήπια και 11 ενήλικοι που επέστρεφαν από εκδρομή σε ζωολογικό κήπο. Στα άλλα δύο οχήματα επέβαιναν μόνο οι οδηγοί τους, ανέφερε η αστυνομία.

Τέσσερις τραυματίες, των οποίων η κατάσταση χαρακτηρίστηκε κρίσιμη, διακομίστηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο. Άλλοι έξι σοβαρά τραυματισμένοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα, ενώ στους υπόλοιπους τραυματίες παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες και ορισμένοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για να δεχθούν περαιτέρω ιατρική φροντίδα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.