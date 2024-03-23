Λογαριασμός
Καραμπόλα οχημάτων στο Τέξας: Δύο νεκροί και 40 τραυματίες σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο - Δείτε βίντεο

Μπετονιέρα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με σχολικό λεωφορείο 

τεξας τροχαίο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 40 τραυματίστηκαν σε καραμπόλα οχημάτων που σημειώθηκε χθες Παρασκευή σε αυτοκινητόδρομο του Τέξας. Γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα, 21:00 ώρα Ελλάδος) ένα φορτηγό μπετονιέρα εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με σχολικό λεωφορείο σε αυτοκινητόδρομο της κομητείας Μπάστροπ, βορειοανατολικά του Όστιν.

Ένα νήπιο που επέβαινε στο λεωφορείο βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ σκοτώθηκε επίσης ο οδηγός του αυτοκινήτου που ακολουθούσε το σχολικό και προσέκρουσε σε αυτό επειδή δεν πρόλαβε να φρενάρει.

Στο σχολικό λεωφορείο επέβαιναν 44 νήπια και 11 ενήλικοι που επέστρεφαν από εκδρομή σε ζωολογικό κήπο. Στα άλλα δύο οχήματα επέβαιναν μόνο οι οδηγοί τους, ανέφερε η αστυνομία.

Τέσσερις τραυματίες, των οποίων η κατάσταση χαρακτηρίστηκε κρίσιμη, διακομίστηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο. Άλλοι έξι σοβαρά τραυματισμένοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα, ενώ στους υπόλοιπους τραυματίες παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες και ορισμένοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για να δεχθούν περαιτέρω ιατρική φροντίδα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

