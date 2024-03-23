Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στην αμερικανική Γερουσία, ο Τσακ Σούμερ, ανακοίνωσε σήμερα την επίτευξη συμφωνίας για τον προϋπολογισμό των ΗΠΑ μερικά λεπτά προτού η μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη οδηγηθεί σε ένα "shutdown" --παράλυση δημόσιων υπηρεσιών της.

«Μόλις καταλήξαμε σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους», δήλωσε από την αίθουσα της Γερουσίας.

Παράλληλα ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί ότι το Γραφείο Διοίκησης και Προϋπολογισμού σταμάτησε τις προετοιμασίες για ένα "shutdown", καθώς είναι πεπεισμένο ότι επίκειται η επικύρωση από το Κογκρέσο του νόμου για τον προϋπολογισμό και η υπογραφή του κατόπιν από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Υπηρεσίες του ομοσπονδιακού κράτους δεν θα κλείσουν και μπορούν να συνεχίσουν τη φυσιολογική λειτουργία τους καθώς πληρούνται οι υποχρεώσεις όσον αφορά τα ομοσπονδιακά κεφάλαια και παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση, αναφέρει ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του.

