Την τελευταία πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Ron Harper.

Ο Χάρπερ πέθανε την Πέμπτη από φυσικά αίτια, στο σπίτι του στο West Hills, δήλωσε η κόρη του Nicole Longeuay.

Ο διάσημος ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει στην τηλεοπτική σειρά «Ο πλανήτης των πιθήκων», στην οποία βασίστηκαν οι γνωστές ταινίες, στη σειρά Land Of The Lost και στην ταινία Περλ Χάρμπορ, με τον Μπεν Άφλεκ.

Άλλες ταινίες στις οποίες διακρίθηκε ήταν οι Below Utopia (1997), The Odd Couple II (1998), Freedom Strike (1998), Glass Trap (2005) και The Poughkeepsie Tapes (2007).

Πηγή: skai.gr

