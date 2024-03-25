Ο Ντόναλντ Τραμπ πέτυχε μια σημαντική νίκη, αφού αναστέλλεται η εφαρμογή της απόφασης με την οποία υποχρεωνόταν να καταβάλει πρόστιμο ύψους 454 εκατομμυρίων δολαρίων, εφόσον μέσα σε δέκα ημέρες καταθέσει μια μικρότερη εγγύηση, ύψους 175 εκατομμυρίων. Με τον τρόπο αυτό οι πολιτειακές αρχές της Νέας Υόρκης δεν θα μπορούν να κατασχέσουν περιουσιακά στοιχεία του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα των ακινήτων.

Η απόφαση που έλαβε σήμερα το πολιτειακό Εφετείο αμβλύνει την οξεία κρίση μετρητών για τον Τραμπ, ο οποίος υποστήριζε ότι θα αναγκαζόταν να «ξεπουλήσει» περιουσιακά στοιχεία του για να καταθέσει την αρχική εγγύηση.

Το πρόστιμο του είχε επιβληθεί όταν κρίθηκε ένοχος, μαζί με τους γιους του, Ντόναλντ Τζούνιορ και Έρικ για οικονομική απάτη με στόχο την εξαπάτηση επενδυτών και δανειστών.

Ο ίδιος ανακοίνωσε αμέσως ότι «σέβεται την απόφαση του Εφετείου και θα καταθέσει τα 175 εκατ. δολάρια σε μετρητά, ομόλογα ή μετοχές «ή σε ό,τι χρειάζεται», πολύ γρήγορα.

Παράλληλα ωστόσο, ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να δώσει νέα αναβολή στη δίκη του Τραμπ για τα χρήματα που καταβλήθηκαν προκειμένου να εξαγοράσει, προεκλογικά, τη σιωπή της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, η οποία ισχυριζόταν ότι είχαν εξωσυζυγική σχέση το 2006.

«Η κατηγορούσα αρχή ξεπέρασε κατά πολύ τις υποχρεώσεις της, είναι περίεργο που βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε μια νέα αναβολή», είπε στους δικηγόρους του Τραμπ ο δικαστής, αφού προηγουμένως όρισε νέα δικάσιμο για τις 15 Απριλίου προκειμένου να μελετήσουν οι δύο πλευρές τα χιλιάδες έγγραφα που τους παραδόθηκαν πρόσφατα.

Η δίκη επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα με την επιλογή των ενόρκων. Ο Τραμπ κατηγορείται ότι παραποίησε έγγραφα της οικογενειακής επιχείρησης, της Trump Organization, για να αποκρύψει τα 130.000 δολάρια που καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο του 2016 στην Ντάνιελς από τον πρώην δικηγόρο και έμπιστό του, τον Μάικλ Κόεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

