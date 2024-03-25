Οι ένοπλοι από το Τατζικιστάν που εξαπέλυσαν την πολύνεκρη επίθεση στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα είχαν περάσει για μικρό χρονικό διάστημα από την Τουρκία, προκειμένου να ανανεώσουν τις άδειες παραμονής τους στη Ρωσία, όμως η ριζοσπαστικοποίησή τους δεν συνέβη εκεί, σύμφωνα με έναν Τούρκο αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η πηγή αυτή, που μίλησε στο πρακτορείο Reuters ζητώντας να μην κατονομαστεί, είπε ότι δεν υπήρχε ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους, κάτι που σημαίνει ότι μπορούσαν να ταξιδέψουν ελεύθερα μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας. Οι δράστες, πρόσθεσε, ζούσαν στη Μόσχα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δύο από τους δράστες έφυγαν από την Τουρκία για τη Μόσχα με την ίδια πτήση, στις 2 Μαρτίου 2024.

Περισσότεροι από 143 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από την επίθεση αυτήν, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

