Την τελευταία της πνοή από τα πυρά των τρομοκρατών στο συναυλιακό κέντρο στο προάστιο της Μόσχας έπεσε η Εκατερίνα Νοβοσέλοβα, γνωστό μοντέλο στη Ρωσία και Miss Tver 2001.

Την είδηση επιβεβαίωσε η διευθύντρια του πρακτορείου μοντέλων Sharm, Όλγα Ντάργκεβιτς.

Το Υπουργείο Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης της Ρωσικής Ομοσπονδίας δημοσίευσε προηγουμένως έναν προκαταρκτικό κατάλογο των νεκρών στην τρομοκρατική επίθεση στο City Hall Crocus, ο οποίος περιείχε 29 ονόματα, συμπεριλαμβανομένης της Ekaterina Novoselova.

«Πραγματικά συνέβη έτσι, είναι μια μεγάλη τραγωδία», δήλωσε η Dargevich.

«Έστειλα μήνυμα στη μητέρα της, και της είπα ότι ακούγεται κάτι τέτοιο. Τη ρωτήσα αν είναι λάθος και αν όλα είναι εντάξει με την Κάτια. Μου έγραψε μόνο δύο λέξεις: Η Katya πέθανε», δήλωσε η Ντάργκεβιτς.

«Είχε δύο όμορφα παιδιά - ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Ένα πολύ λαμπερό, πολύ ευγενικό κορίτσι... Ένα πολύ έξυπνο κορίτσι, ο πιο ευγενικός άνθρωπος. Είμαστε σοκαρισμένοι, απλά δεν μπορούμε ακόμα να πιστέψουμε ότι συνέβη μια τέτοια τραγωδία», πρόσθεσε η Ντάργκεβιτς.

Πηγή: skai.gr

