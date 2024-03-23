Λογαριασμός
Νεκρή στο μακελειό της Μόσχας η Miss Tver 2001, Εκατερίνα Νοβοσέλοβα

Το όνομα της Νοβοσέλοβα ανακοινώθηκε στη λίστα των 29 νεκρών που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ρωσικές αρχές

Εκατερίνα Νοβοσέλοβα

Την τελευταία της πνοή από τα πυρά των τρομοκρατών στο συναυλιακό κέντρο στο προάστιο της Μόσχας έπεσε η Εκατερίνα Νοβοσέλοβα, γνωστό μοντέλο στη Ρωσία και Miss Tver 2001.

Την είδηση επιβεβαίωσε η διευθύντρια του πρακτορείου μοντέλων Sharm, Όλγα Ντάργκεβιτς.

Το Υπουργείο Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης της Ρωσικής Ομοσπονδίας δημοσίευσε προηγουμένως έναν προκαταρκτικό κατάλογο των νεκρών στην τρομοκρατική επίθεση στο City Hall Crocus, ο οποίος περιείχε 29 ονόματα, συμπεριλαμβανομένης της Ekaterina Novoselova.

«Πραγματικά συνέβη έτσι, είναι μια μεγάλη τραγωδία», δήλωσε η Dargevich.

«Έστειλα μήνυμα στη μητέρα της, και της είπα ότι ακούγεται κάτι τέτοιο. Τη ρωτήσα αν είναι λάθος και αν όλα είναι εντάξει με την Κάτια. Μου έγραψε μόνο δύο λέξεις: Η Katya πέθανε», δήλωσε η Ντάργκεβιτς. 

«Είχε δύο όμορφα παιδιά - ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Ένα πολύ λαμπερό, πολύ ευγενικό κορίτσι... Ένα πολύ έξυπνο κορίτσι, ο πιο ευγενικός άνθρωπος. Είμαστε σοκαρισμένοι, απλά δεν μπορούμε ακόμα να πιστέψουμε ότι συνέβη μια τέτοια τραγωδία», πρόσθεσε η Ντάργκεβιτς.

