Μετά την πολύνεκρη επίθεση που έλαβε χώρα στη Μόσχα, το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε σειρά " ευαίσθητων στόχων", όπως σε συναγωγές, πρεσβείες, σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια.

Για τη Δευτέρα έχει προγραμματισθεί νέα συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Ασφαλείας της Ιταλίας για λήψη τυχόν νέων μέτρων, αν κριθεί αναγκαίο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.