«Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο» αυτόν «τον ατέλειωτο εφιάλτη», δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες από την Αίγυπτο, στις παρυφές της Λωρίδας της Γάζας, όπου μαίνεται ένας πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς τους τελευταίους 5 και πλέον μήνες.

«Απηχώ τη γνώμη της μεγάλης πλειονότητας του κόσμου που έχει δει αρκετά. Που δεν αντέχει άλλο», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Γκουτέρες από την αιγυπτιακή πλευρά του μεθοριακού σταθμού της Ράφας.

«Στη Γάζα, οι Παλαιστίνιοι είναι παγιδευμένοι σε έναν ατέλειωτο εφιάλτη», συμπλήρωσε.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ εξέφρασε τη λύπη του για «τα κατεστραμμένα σπίτια, τις οικογένειες και ολόκληρες τις γενιές που έχουν χαθεί όπως και για την πείνα και τον λιμό που πλανώνται πάνω από τον πληθυσμό».

Ο ίδιος απηύθυνε εκ νέου έκκληση για την εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός.

«Τίποτα δεν δικαιολογεί τις φρικτές επιθέσεις της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου (στο Ισραήλ, οι οποίες πυροδότησαν τον πόλεμο). Και τίποτα δεν δικαιολογεί τη συλλογική τιμωρία την οποία υπομένει ο παλαιστινιακός λαός. Τώρα όσο ποτέ, είναι καιρός για μια άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός», τόνισε.

Πεντέμισι μήνες ενός καταστροφικού πολέμου έχουν βυθίσει την πολιορκούμενη Λωρίδα της Γάζας στα πρόθυρα του λιμού, σε μια ολέθρια ανθρωπιστική κατάσταση.

Μια μεγάλη σειρά ακινητοποιημένων φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στην αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων με τη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με τον λιμό, ισοδυναμεί με ηθική κατακραυγή, δήλωσε σήμερα ο Γκουτέρες κατά την επίσκεψή του στον συνοριακό σταθμό της Ράφας.

Είναι καιρός το Ισραήλ να δώσει μια «ακλόνητη δέσμευση» για την ελεύθερη πρόσβαση των ανθρωπιστικών αγαθών μέσα στη Γάζα, τόνισε ο Γκουτέρες.

«Υπό το πνεύμα της συμπόνιας του Ραμαζανιού, είναι καιρός να απελευθερωθούν αμέσως όλοι οι όμηροι» στη Γάζα, είπε επιπλέον.

Ο ΟΗΕ θα συνεχίσει να εργάζεται με την Αίγυπτο για να «βελτιστοποιήσει» τη ροή της βοήθειας προς τη Γάζα, επισήμανε σε δημοσιογράφους από τις πύλες του μεθοριακού περάσματος στη Ράφα, ένα σημείο εισόδου της βοήθειας.

«Εδώ από το πέρασμα, βλέπουμε τον σπαραγμό και τη σκληρότητα σε όλο τους το εύρος. Μια μεγάλη σειρά ακινητοποιημένων φορτηγών με βοήθεια στη μία πλευρά της πύλης, η βαριά σκιά του λιμού από την άλλη», υπογράμμισε.

«Αυτό είναι παραπάνω από τραγικό. Προκαλεί ηθική κατακραυγή».

Η επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες πραγματοποιήθηκε καθώς το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με την πίεση της διεθνούς κοινότητας προκειμένου να επιτρέψει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια να εισέλθει στη Γάζα.

Πριν από την επίσκεψη στα σύνορα, όπου συναντήθηκε με εργαζόμενους στις υπηρεσίες αρωγής του ΟΗΕ, ο Γκουτέρες μετέβη στο Αλ Άρις στο βόρειο τμήμα του Σινά της Αιγύπτου, όπου μεγάλο μέρος της διεθνούς βοήθειας για τη Γάζα παραδίδεται και αποθηκεύεται.

Κατά την υποδοχή του, ο περιφερειακός κυβερνήτης Μοχάμεντ Σούσα δήλωσε πως περίπου 7000 φορτηγά περιμένουν στο βόρειο τμήμα του Σινά, ωστόσο οι διαδικασίες επιθεώρησης που ζητά το Ισραήλ καθυστερούν τη ροή της βοήθειας.

Ο Γκουτέρες επισκέφθηκε επίσης ένα νοσοκομείο στο Αλ Άρις, όπου έχουν μεταφερθεί για νοσηλεία Παλαιστίνιοι από τη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

