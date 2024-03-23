Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε σήμερα λόγο για εννέα νεκρούς από ισραηλινά πυρά εναντίον ενός πλήθους που περίμενε για τη διανομή βοήθειας στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σε ένα δελτίο τύπου, το υπουργείο αναφέρει «τουλάχιστον εννέα μάρτυρες και δεκάδες τραυματίες από πυρά αρμάτων μάχης και οβίδες του ισραηλινού στρατού κατοχής», τη στιγμή που «περίμεναν φορτηγά με βοήθεια στον κυκλικό κόμβο του Κουβέιτ».

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ο ισραηλινός στρατός απάντησε πως επιβεβαιώνει αυτές τις πληροφορίες.

«Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Al Ahli-Baptist», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ένας εκπρόσωπος τύπου της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας στη Γάζα, περιγράφοντας «πολύ σοβαρά τραύματα, ορισμένα τραύματα από έκρηξη οβίδας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

