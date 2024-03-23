Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γάζα: Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ σε πλήθος που ανέμενε βοήθεια - 9 νεκροί

Υπάρχουν κια τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Al Ahli-Baptist

Γάζα

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε σήμερα λόγο για εννέα νεκρούς από ισραηλινά πυρά εναντίον ενός πλήθους που περίμενε για τη διανομή βοήθειας στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σε ένα δελτίο τύπου, το υπουργείο αναφέρει «τουλάχιστον εννέα μάρτυρες και δεκάδες τραυματίες από πυρά αρμάτων μάχης και οβίδες του ισραηλινού στρατού κατοχής», τη στιγμή που «περίμεναν φορτηγά με βοήθεια στον κυκλικό κόμβο του Κουβέιτ».

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ο ισραηλινός στρατός απάντησε πως επιβεβαιώνει αυτές τις πληροφορίες.

«Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Al Ahli-Baptist», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ένας εκπρόσωπος τύπου της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας στη Γάζα, περιγράφοντας «πολύ σοβαρά τραύματα, ορισμένα τραύματα από έκρηξη οβίδας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λωρίδα της Γάζας Μεσανατολικό Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark