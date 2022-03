Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Twitter κατέβασε την Πέμπτη μια ανάρτηση της ρωσικής πρεσβείας στο Λονδίνο που ισχυριζόταν ότι η επίθεση της Τετάρτης στο μαιευτήριο στη Μαριούπολη ήταν στημένη από τους Ουκρανούς.

Η αντίδραση της Μόσχας



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε την ευθύνη για το χτύπημα και κατηγόρησε την Ουκρανία για «στημένη πρόκληση», υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία δεν πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές σε χερσαίους στόχους στην περιοχή αυτή την Τετάρτη σεβόμενη μια «σιωπηλή συμφωνία».



Από πλευράς του, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε νωρίτερα από την Αττάλεια ότι το νοσοκομείο είχε καταλάβει το ριζοσπαστικό τάγμα Αζόφ -μια εθελοντική παραστρατιωτική ομάδα που μάχεται δίπλα στον ουκρανικό στρατό- «πολύ καιρό πριν», και ότι όλες οι έγκυες γυναίκες είχαν απομακρυνθεί από το κτίριο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι τρία άτομα, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν στην αεροπορική επιδρομή της Τετάρτης στο νοσοκομείο.

NEW: Twitter has removed content from Russian Embassy UK claiming the bombing of a maternity hospital had been staged pic.twitter.com/dV3TvduDj4