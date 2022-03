Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε την είδηση ότι ένα νοσοκομείο παίδων στη Μαριούπολη καταστράφηκε ολοσχερώς από ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι παιδιά είναι παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια, αναρτώντας στο λογαριασμό του στο twitter ένα συγκλονιστικό βίντεο που φαίνεται να δείχνει την έκταση της καταστροφής.

"Μαριούπολη. Άμεσο χτύπημα των ρωσικών στρατευμάτων στο μαιευτήριο. Άνθρωποι, παιδιά είναι κάτω από τα συντρίμμια. Θηριωδία! Πόσο ακόμα θα είναι ο κόσμος συνεργός που αγνοεί τον τρόμο;" διερωτήθηκε. "Κλείστε τον ουρανό τώρα! Σταματήστε τις δολοφονίες!" τόνισε, απευθύνοντας για ακόμα μια φορά έκκληση για επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων.

"Έχετε δύναμη αλλά φαίνεται να χάνετε ανθρωπιά" ήταν το μήνυμά του στη Δύση.

Νωρίτερα, ο αντιδήμαρχος της Μαριούπολης ισχυρίστηκε ότι 1.200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην υπό ρωσική πολιορκία πόλη.

Από πλευράς του, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα κατηγόρησε νωρίτερα τη Ρωσία ότι κρατά ομήρους 400.000 κατοίκους της Μαριούπολης, βομβαρδίζοντας τη νότια ουκρανική πόλη-λιμάνι, παρά τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ασφαλούς ανθρωπιστικού διαδρόμου για τους αμάχους.

"Σχεδόν 3.000 νεογέννητα μωρά στερούνται φαρμάκων και τροφίμων", έγραψε στο Twitter. "Η Ρωσία συνεχίζει να κρατά ομήρους πάνω από 400.000 ανθρώπους στη Μαριούπολη, εμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια και την εκκένωση. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται".

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k