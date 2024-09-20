Τις βορειοανατολικές και κεντρικές περιοχές της Ιταλίας, πλήττει η καταιγίδα Boris που έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες στην κεντρική Ευρώπη. Δύο άτομα έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι και περισσότεροι από 1.000 κάτοικοι στη βορειοανατολική περιοχή Εμίλια-Ρομάνια έχουν εγκαταλείψει τις κατοικίες τους, ενώ πόλεις στην κεντρική περιοχή Μάρκε ανέφεραν σοβαρές πλημμύρες και αναστάτωση.

A storm system that has wreaked havoc across central Europe brought devastating floods to the northern Italian region of Emilia-Romagna for the second year in a row, forcing people to leave their homes and schools to close https://t.co/4fmg0AxcCq pic.twitter.com/CwEH9ZhZzn September 19, 2024

Την Πέμπτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε 10 δισ. ευρώ χρηματοδότηση της ΕΕ για τις πληγείσες χώρες. Η Φον ντερ Λάιεν έκανε την ανακοίνωση μετά από συνάντηση που είχε με τους ηγέτες της Πολωνίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Σλοβακίας και της Αυστρίας για να συζητήσουν τη βοήθεια για την περιοχή που έχει πληγεί από τις πλημμύρες.

Τα σχολεία σε όλη την Εμίλια-Ρομάνια έκλεισαν, δρόμοι επλήγησαν από κατολισθήσεις και η σιδηροδρομική κυκλοφορία έχει διακοπεί σε ορισμένα σημεία.

Οι Αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τα ισόγεια των σπιτιών τους και να μετακομίσουν στους επάνω ορόφους. Σχολεία, βιβλιοθήκες και πάρκα έκλεισαν στη Ραβέννα και το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια ακύρωσε τις εξετάσεις και τα μαθήματα.

Flooding in the Emilia-Romagna region, Italy. September 19, 2024. pic.twitter.com/PrdNbAdjGF — 𝕏 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@cheguwera) September 20, 2024

Η πόλη Faenza έχει πληγεί περισσότερο, με τη στάθμη των δύο ποταμών που τη διασχίζουν να έχει ανέβει επικίνδυνα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κάτοικοι που επικαλούνται τα τοπικά μέσα ενημέρωσης είπαν ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους με λέμβους στη μέση της νύχτας. Η υψηλή στάθμη των ποταμών έχει επίσης προκαλέσει υπερχείλιση του αποχετευτικού συστήματος.

🇮🇹😱 In northern #Italy, entire streets are being flooded due to heavy rains, and people are being evacuated from rooftops.



Local media report that over 1,000 people have already been rescued in the Emilia-Romagna region.



This comes after the devastating Cyclone "Boris," which… pic.twitter.com/35W23sWJtB — UATV English (@UATV_en) September 19, 2024

Ωστόσο, οι αρχές στην κοντινή Μπολόνια δήλωσαν το πρωί της Πέμπτης ότι η στάθμη των ποταμών στην πόλη ήταν υπό έλεγχο, αν και ο κίνδυνος στην περιοχή παραμένει και σήμερα, Παρασκευή στο μεγαλύτερο μέρος. Κόκκινες προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις έχουν εκδοθεί στην ανατολική Εμίλια - Ρομάνια.

