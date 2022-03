Την προηγούμενη εβδομάδα οι ρωσικοί βομβαρδισμοί κατέστρεψαν ολοσχερώς ένα Νοσοκομείο Παίδων και Μαιευτήριο στη Μαριούπολη.

Σε δήλωση που εξέδωσαν το απόγευμα της Τετάρτης, Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι «οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής έριξαν πολλές βόμβες στο νοσοκομείο παίδων. Η καταστροφή είναι κολοσσιαία».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι παιδιά είναι παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια, αναρτώντας στο λογαριασμό του στο twitter ένα συγκλονιστικό βίντεο που φαίνεται να δείχνει την έκταση της καταστροφής.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k