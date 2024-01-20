Χιλιάδες άνθρωποι, που κρατούσαν σημαίες της Παλαιστίνης και φώναζαν συνθήματα κατά του Ισραήλ, διαδήλωσαν σήμερα στη Μαδρίτη και σε άλλες πόλεις της Ισπανίας, για να ζητήσουν «το τέλος της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη».

Στη Μαδρίτη, περίπου 25.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, πραγματοποίησαν πορεία μεταξύ του σιδηροδρομικού σταθμού Atocha και της πλατείας Cibeles, στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας.

Το πανό που κρατούσαν όσοι ηγούνταν της πορείας ζητούσε από την κυβέρνηση της Ισπανίας να «βάλει τέλος στο εμπόριο των όπλων και στις σχέσεις με το Ισραήλ».

Ορισμένοι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ όπου αναγραφόταν στα αγγλικά το σύνθημα "Stop genocide" (Σταματήστε τη Γενοκτονία).

Κινητοποιήσεις, έπειτα από κάλεσμα της πλατφόρμας Δίκτυο Αλληλεγγύης κατά της κατοχής της Παλαιστίνης, με κεντρικό σύνθημα «Να σταματήσουμε τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη», πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ισπανίας, μεταξύ αυτών στη Βαρκελώνη, τη Βαλένθια και τη Σεβίλλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

