Η Kylie Minogue ανέβηκε μαζί με τη Madonna στη σκηνή για ένα ντουέτο-έκπληξη κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Celebration Tour» στο Λος Άντζελες, για να γιορτάσουν την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Η 55χρονη τραγουδίστρια από την Αυστραλία φόρεσε ένα στενό T-shirt που έφερε το όνομα της συναδέλφου της με παγιέτες, καθώς ερμήνευσαν μια σειρά από τραγούδια.

Η Μαντόνα αποκάλυψε την «πολύ ξεχωριστή καλεσμένη» της και στη συνέχεια αγκάλιασε τη διάσημη καλλιτέχνιδα του «Padam Padam» υπό τις επευφημίες του κοινού. Τραγούδησαν μαζί το θρυλικό τραγούδι «I Will Survive» της Γκλόρια Γκέινορ. Αμέσως μετά χιλιάδες θεατές που παρακολούθησαν αυτή την ξεχωριστή στιγμή των δύο σούπερ σταρ μοιράστηκαν στιγμιότυπα και βίντεο στα social media.

Η Μαντόνα είπε: «Τώρα, αυτό είναι που ονομάζουμε επιβίωση. Είναι προνόμιο για μένα να βρίσκομαι εδώ πάνω και να τραγουδάω μαζί σας, ο Θεός να σας ευλογεί, μην τα παρατάτε ποτέ».

Η Kylie Minogue «ανέβασε» και ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας χαρακτηριστικά: «Madonna μου άρεσε που ήμουν μαζί σου!!! Celebration Tour και τραγουδάμε για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Σας ευχαριστώ και Love Love Love Love».

I'M ABSOLUTELY DEAD - NOT KIDDING https://t.co/txt1fc8x9x — Vauxhall Queen 👑 (@QueenofVauxhall) March 8, 2024

Η συνύπαρξή τους στη σκηνή έρχεται μετά την πρόσφατη δήλωση της Kylie ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με τη Madonna.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.