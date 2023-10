Λυγίζει ο ανταποκριτής του BBC στο νοσοκομείο της Γάζας - Με δάκρυα στα μάτια αναγνωρίζει φίλους του - Βίντεο

Το πιο δύσκολο ρεπορτάζ της ζωής του κάνει ο ανταποκριτής του BBC και κάτοικος της Γάζας στο νοσοκομείο της περιοχής του.

Μαζί με τον κάμεραμαν περπατούν στους διαδρόμους του νοσοκομείου, περιγράφοντας σκληρές εικόνες: μικρά παιδιά να κλαίνε περιμένοντας βοήθεια, τραυματίες στο πάτωμα, σορούς σε λευκούς σάκους και τους συγγενείς να θρηνούν τους νεκρούς τους.

«Οι τραυματίες φωνάζουν για βοήθεια, ποτέ δεν θα μπορέσεις να ξεχάσεις αυτούς τους ήχους. Αναμέσα στους αγνοούμενους και τους νεκρούς, ο κάμεραμαν βρήκε τον φίλο του τον Μάλικ που κατάφερε να επιβιώσει. Η οικογένειά του όμως δεν τα κατάφερε» λέει στο ρεπορτάζ.

«Αυτό είναι το τοπικό μου νοσοκομείο. Μέσα είναι οι φίλοι μου, οι γείτονές μου. Αυτή είναι η κοινότητά του. Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα της καριέρας μου» λέει ο ανταποκριτής του BBC λυγίζοντας από τη συγκίνηση.

BBC team reporting from Gaza find dozens of neighbours & friends among the injured & dead in Al-Shifa Hospital. Exceptional reporting - at a huge personal cost - from @adnanelbursh @Rushdibbc & many others in Gaza. pic.twitter.com/eGZkmghQAx