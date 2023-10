Αδύνατον να μετακινηθούν σοβαρά ασθενείς από τη βόρεια Γάζα, λέει ο ΠΟΥ - Εκκληση για «ανθρωπιστικό διάδρομο»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ανακοίνωσε σήμερα ότι οι τοπικές υγειονομικές αρχές στη Γάζα τον ενημέρωσαν πως είναι αδύνατον να μεταφερθούν ευπαθείς ασθενείς από τα νοσοκομεία στη βόρεια Γάζα, αφού ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους αμάχους να μετακινηθούν προς τα νότια εντός 24 ωρών.

«Είναι σοβαρά ασθενείς, των οποίων τα τραύματα σημαίνουν ότι η μοναδική τους πιθανότητα για επιβίωση είναι να βρίσκονται σε μηχανική υποστήριξη» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Ταρίκ Γιασάρεβιτς.

«Άρα η μετακίνηση αυτών των ανθρώπων είναι καταδίκη σε θάνατο. Το να ζητά κανείς από υγειονομικούς να κάνουν κάτι τέτοιο είναι παραπάνω από βάναυσο» είπε.

Ο Οργανισμός ζητά επίσης να δημιουργηθεί άμεσα ανθρωπιστικός διάδρομος καθώς μία «ανθρωπιστική καταστροφή» είναι πρό των πυλών.

