Παγκόσμια έκκληση του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας και του ΠΟΥ για βοήθεια στη Γάζα - Εικόνες σοκ στα νοσοκομεία

Η Γάζα αντιμετωπίζει ανθρωπιστική και υγειονομική καταστροφή, ανέφερε σήμερα ο Παλαιστίνιος υπουργός Υγείας Μάι αλ-Κάιλα καλώντας όλες τις χώρες και τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να βοηθήσουν για την άμεση είσοδο ιατρικής και επείγουσας βοήθειας στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα.

Το ισραηλινό κράτος συνεχίζει να σφυροκοπά τον παλαιστινιακό θύλακα την έβδομη ημέρα του πολέμου κατά της Χαμάς, που ξεκίνησε ύστερα από πρωτοφανή επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης στο Ισραήλ, που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους, κυρίως αμάχους.

Από την αρχή του πολέμου, στη Γάζα, οι παλαιστινιακές αρχές έχουν καταγράψει πάνω από 1.500 νεκρούς. Την ίδια ώρα, πάνω από 1.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ, σύμφωνα με τον στρατό.

Νωρίτερα, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε έκκληση για να ανοίξει άμεσα ανθρωπιστικός διάδρομος για τους χιλιάδες ασθενείς και τους τραυματίες της Γάζας - ανάμεσά τους μωρά και μικρά παιδιά - προειδοποιώντας για ανθρωπιστική καταστροφή.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ ανέφερε επίσης ότι το σύστημα υγείας στη Γάζας είναι «στο σημείο κατάρρευσης» καθώς 6 από τα επτά μεγάλα νοσοκομεία της Γάζας υπολειτουργούν.

Υπάρχει επίσης έλλειψη στις τράπεζες αίματος στη Λωρίδα της Γάζας.

