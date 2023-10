Νέα επίθεση στην Ασκελόν από τη Γάζα - Εκτοξεύθηκαν 150 ρουκέτες λέει η Χαμάς (βίντεο)

Νέο σφυροκόπημα στην πόλη του Νότιου Ισραήλ, την Ασκελόν εκδηλώνεται αυτή την ώρα.

The Hamas movement reported launching 150 rockets into the Israeli city of Ashkelon pic.twitter.com/XvOWd4PP5Y

Σύμφωνα με το BBC αυτή την ώρα εκτοξεύονται ρουκέτες από τη Γάζα στο νότιο Ισραήλ, με στόχο την Ασκελόν.

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες al-Qassam, ισχυρίζονται ότι εκτόξευσαν 150 ρουκέτες.

Today, Palestinian terrorists fired 150 rockets at the same time at the city of Ashkelon.



pic.twitter.com/goIRXJORTO