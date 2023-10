«Μέρα Οργής» η σημερινή από τη Χαμάς - Επίθεση σε Ισραηλινό διπλωμάτη στο Πεκίνο (βίντεο)

Ένας υπάλληλος της ισραηλινής πρεσβείας στο Πεκίνο νοσηλεύεται μετά από επίθεση που δέχθηκε, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Η κατάσταση του διπλωμάτη - ο οποίος πιθανότατα μαχαιρώθηκε - είναι σταθερή, σύμφωνα με το Times of Israel.

Η επίθεση στον Ισραηλινό διπλωμάτη έγινε σε δρόμο του Πεκίνου μακριά από την πρεσβεία. Το κίνητρο της επίθεσης, που δεν σημειώθηκε στην πρεσβεία αλλά σε εξωτερικό χώρο, διερευνάται. Ωστόσο, ήδη συνδέεται με την κήρυξη της σημερινής ημέρας από τη Χαμάς, ως «Ημέρα οργής».

Η Κίνα δεν καταδίκασε την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο Ισραήλ το Σάββατο. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον κινέζο απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε "βαθειά απογοήτευση" για το γεγονός.

"Το Ισραήλ εξέφρασε τη βαθειά απογοήτευσή του για τις κινεζικές ανακοινώσεις και δηλώσεις για τα πρόσφατα γεγονότα στον (ισραηλινό) νότο, στις οποίες δεν υπήρχε σαφής και απερίφραστη καταδίκη της τρομερής σφαγής που διαπράχθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς κατά αθώων πολιτών και της απαγωγής δεκάδων από αυτούς στην Γάζα", αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Η επίθεση στον Ισραηλινό διπλωμάτη στο Πεκίνο συνδέεται με την κήρυξη της σημερινής ημέρας από τη Χαμάς, ως «Ημέρα οργής», το τυπικό κάλεσμα της οργάνωσης σε διασηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων μετά την πρωινή προσευχή της Παρασκευής, στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο.

🔴 Report: Hundreds of Jordanians are marching towards the border fence with Israel as part of the call from Hamas for a 'Day of Rage'



Jordan had said on Thursday that it would not allow protests on their border with Israel pic.twitter.com/CFt1FLd1yH