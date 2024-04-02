Λουκασένκο: Η Λευκορωσία θέλει ειρήνη αλλά ετοιμάζεται για πόλεμο

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο τόνισε τις ειρηνευτικές προθέσεις της χώρας του κατά τη διάρκεια της σημερινής του επίσκεψης του στο Γρόντνο στα σύνορα με την Πολωνία και τη Λιθουανία.

«Δεν χρειάζεται να απειλήσουμε κανέναν. Δεν θέλουμε κανένα ξένο έδαφος», δήλωσε σε δηλώσεις που μετέδωσε το προεδρικό γραφείο.

«Μην πιστεύετε κανέναν που λέει ότι θέλουμε να πολεμήσουμε», δήλωσε ο Λουκασένκο κατά την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου για ένα νοσοκομείο. Ωστόσο πρόσθεσε: «Ετοιμαζόμαστε για πόλεμο και το λέω αυτό ανοιχτά».

Ο Λουκασένκο δήλωσε ότι η Λευκορωσία εξοπλίζει τον στρατό της για το ενδεχόμενο επίθεσης, κατηγορώντας τα μέλη του ΝΑΤΟ, Πολωνία και Λιθουανία, ότι προετοιμάζονται για πόλεμο κατασκευάζοντας οχυρώσεις και αγοράζοντας επιθετικά όπλα, όπως είπε.

Ο Λευκορώσος πρόεδρος διαβεβαίωσε τους κατοίκους του Γκρόντνο, το οποίο ήταν πολωνικό έδαφος μεταξύ των πολέμων, λέγοντας τους: «Ανήκετε σε εμάς. Δεν θα σας παραδώσουμε σε κανέναν».

Στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Λουκασένκο επέτρεψε να χρησιμοποιηθεί η Λευκορωσία για την ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων για την εισβολή στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε το 2022.

Στο Γκομέλ, στο αντίθετο άκρο της Λευκορωσίας, στα σύνορα με τη Ρωσία και την Ουκρανία, η Λευκορωσική Εθνοφρουρά ξεκίνησε τριήμερη άσκηση για να δοκιμάσει την ετοιμότητα των αξιωματικών της, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας στο Μινσκ.

Θα γίνει άσκηση για στρατολόγηση εθελοντών για την άμυνα σε περιόδους πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.