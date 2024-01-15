Λωρίδα της Γάζας: 100 ημέρες πολέμου

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς συμπλήρωσε 100 ημέρες. Τουλάχιστον 23.968 Παλαιστίνιοι και 1.200 Ισραηλινοί είναι νεκροί, η Λωρίδα της Γάζας έχει ισοπεδωθεί, το 85% των 2.3 εκατομμυρίων κατοίκων του παλαιστινιακού θύλακα έχουν εκτοπιστεί και το ¼ του πληθυσμού λιμοκτονεί.

Μετά τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου ο πόλεμος ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές κινδυνεύει να διευρυνθεί και να μετατραπεί σε περιφερειακός. Το Ισραήλ ανταλλάσσει πυρά με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου καθώς οι άλλες υποστηριζόμενες, επίσης από την Τεχεράνη, οργανώσεις επιτίθενται κατά αμερικανικών στόχων στη Συρία και το Ιράκ ενώ, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης επιτίθενται κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρούν, τελικά, σε αντίποινα.

Προς το παρόν, η σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ παραμένει προσεκτική. Ο ηγέτης της, Χασάν Νασράλα, την Κυριακή, χαρακτήρισε «κίνηση ανοησίας» τα πλήγματα του διεθνούς συνασπισμού κατά των Χούθι επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι αυτό που έκαναν οι Αμερικανοί «θα βλάψει την ασφάλεια όλης της ναυσιπλοΐας» καθώς, όπως εξήγησε, «η θάλασσα έχει γίνει θέατρο μαχών, πυραύλων, drones και πολεμικών πλοίων».

Νωρίτερα, αντιαρματικός πύραυλος έπληξε το βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, σκοτώνοντας έναν άνδρα 40 ετών και την 76 ετών μητέρα του. «Συνεχίζουμε. Προκαλούμε απώλειες στον εχθρό», τόνισε σχετικά ο Χασάν Νασράλα ενώ, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), Ντάνιελ Χαγκάρι, επεσήμανε πως το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί επιθέσεις κατά αμάχων με τον ισραηλινό στρατό να εξαπολύει σειρά πληγμάτων κατά θέσεων της Χεζμπολάχ.

Ο κίνδυνος εμπλοκής της Χεζμπολάχ στον πόλεμο παραμένει μεγαλύτερος από κάθε άλλη φορά έπειτα από την τελευταία σύγκρουση με το Ισραήλ το 2006. Προς το παρόν έχει αποφευχθεί καθώς και οι δύο πλευρές επιλέγουν την ανταλλαγή πυρών από απόσταση. Ωστόσο, η εξόντωση του νούμερο δύο της πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς έπειτα από χειρουργικό χτύπημα στην έδρα της σιιτικής οργάνωσης στη Βηρυτό έβαλε εκ νέου φωτιά στο εύφλεκτο σκηνικό της Μέσης Ανατολής με την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση και τη Χεζμπολάχ να κατηγορούν ανοιχτά το Ισραήλ.

Η ισραηλινή ηγεσία επιμένει πως ο πόλεμος δεν θα τελειώσει μέχρι να ηττηθεί ολοκληρωτικά η Χαμάς και παρά τη διεθνή πίεση συνεχίζει να κλιμακώνει τις επιθέσεις της στα νότια της Λωρίδας της Γάζας και την Χαν Γιούνις. Μάλιστα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δεν αποκλείει ο ισραηλινός στρατός να φτάσει μέχρι τα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, στη Ράφα όπου έχουν βρει καταφύγιο οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Κατά τους αναλυτές, το Ισραήλ δεν έχει πετύχει τους στόχους που έχει θέσει και, σύμφωνα με ορισμένους, δεν αποκλείεται να μην τα καταφέρει. Η επόμενη ημέρα παραμένει άγνωστη για τη Λωρίδα της Γάζας και το άμεσο μέλλον,όπως γράφει το βρετανικό δίκτυο BBC, σε ολόκληρη την περιοχή - ειδικά για τους χιλιάδες αμάχους που ζουν σε άθλιες συνθήκες - ζοφερό.

Πηγή: skai.gr

