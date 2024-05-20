Λογαριασμός
Το θερμό τετ α τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ραζβάν Λουτσέσκου στη Θεσσαλονίκη - Δείτε φωτογραφίες

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Ρουμάνο τεχνικό του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Μητσοτάκης με Λουτσέσκου

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της περιοδείας του ενόψει των Ευρωεκλογών, όπου είχε τυχαία συνάντηση με τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου.

Οι δυο άνδρες βρέθηκαν σε διπλανά τραπέζια σε κεντρικό εστιατόριο της συμπρωτεύουσας και μίλησαν σε θερμό κλίμα, με τον κ. Μητσοτάκη να συγχαίρει τον Ρουμάνο τεχνικό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον «Δικέφαλο του Βορά».

Από τη μεριά του, ο Ραζβάν Λουτσέσκου ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τα καλά του λόγια και του απένειμε τα εύσημα για όσα ανέφερε κατά την ομιλία του στην παρουσίαση της Μελέτης Ανάπτυξης του μετρό Θεσσαλονίκης στο Καραπάντσειο Πνευματικό Κέντρο.

Δείτε φωτογραφίες:

Μητσοτάκης

Μητσοτάκης

 Πηγή φωτογραφιών: thesstoday.gr

Πηγή: skai.gr

