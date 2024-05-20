«Η μονότονη επανάληψη περί "εισαγόμενης ακρίβειας" από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Π. Μαρινάκη, δεν πείθει ούτε τους ψηφοφόρους της ΝΔ», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του.

Προσθέτει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση στην ευρωζώνη σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό τροφίμων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat και πως «αντί λοιπόν για ευχολόγια, επιστολές παρωδία προς την Κομισιόν και ψέματα περί μέσου όρου για τον πληθωρισμό που αφορά στα τρόφιμα, αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αφενός να απολογηθεί γι' αυτό το θλιβερό στατιστικό στοιχείο και αφετέρου, να αποδεχτεί την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ώστε να το αντιμετωπίσει».

«Από 'κει και πέρα, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το υποκριτικό ταλέντο του κ. Μαρινά«Πυρά»κη αλλά και της κυβέρνησης συνολικά σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία Πρεσπών», σχολιάζει επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι, όπως αναφέρει, «ενώ είπε για μία ακόμη φορά πως η Συμφωνία είναι "κακή", ταυτόχρονα ανέφερε πως οι διεθνείς πιέσεις που ασκούνται προς τη νέα κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας για την εφαρμογή της, οφείλονται σε κινήσεις και πρωτοβουλίες του Κυρ. Μητσοτάκη».

«Το μόνο που δεν είπε, βέβαια, είναι για την πενταετή αδράνεια τους ως προς την ψήφιση των πρωτοκόλλων. Ίσως να γίνει κάποια στιγμή κι αυτό, όταν ωριμάσουν οι εσωκομματικές συνθήκες της ΝΔ», προσθέτει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

