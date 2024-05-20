H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ βρέθηκε καλεσμένη στο νέο podcast της Καρολίν Χίρονς «Glad We Had This Chat» και αποκάλυψε ότι θα ήθελε να έχει λίγα περισσότερα κιλά, ενώ μισεί τον σωματότυπό της.

«Δεν μου αρέσει που είμαι αδύνατη…δεν το σκέφτομαι ούτε το πανηγυρίζω που είμαι έτσι. Θα προτιμούσα να είχα κιλά, αλλά έτσι είναι το σώμα μου» είπε.

Στις αρχές του χρόνου η πρωταγωνίστρια του Sex and the City μαζί με τον σύζυγό της Μάθιου Μπρόντερικ (Matthew Broderick) έκαναν ντεμπούτο στη λονδρέζικη σκηνή του Savoy Theatre με το έργο «Plaza Suite».

«Η παράσταση ήταν τόσο κουραστική. Ήταν δύσκολο να κρατήσει κανείς τα κιλά του», είπε στην ειδική σε θέματα ομορφιάς και συγγραφέα.

Σημειώνεται ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ είναι ένα από τα μακροβιότερα ζευγάρια του Χόλυγουντ. Η αγάπη τους για το θέατρο τους έφερε κοντά και πέντε χρόνια μετά το πρώτο τους ραντεβού, το 1997 ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, σύμφωνα με την Daily Mail. Έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τον 21χρονο Τζέιμς Γουίλκι και τις 14χρονες δίδυμες Ταμπίθα Χοτζ και Μάριον Λορέτα Έλγουελ.

«Είναι ζωηρά, αλλά νιώθω ότι αυτό είναι λίγο πολύ σωστό για την ηλικία τους. Θέλω να πω, ότι υπάρχουν φορές που κάνω το λάθος πράγμα, λέω το λάθος πράγμα, τα ενοχλώ, είμαι η μητέρα τους. Τις περισσότερες φορές είναι πολύ καλά», σημειώνει η αγαπημένη ηθοποιός.

Το ζευγάρι μοιράζεται επίσης το πάθος του για την μαγειρική με τη σταρ να αναφέρει ότι λατρεύει τα χοιρινά και αρνίσια παϊδάκια.

«Μερικές φορές είναι αγγαρεία. Σκέφτεσαι, Θεέ μου, τι θέλουν όλοι για δείπνο; Είναι η ερώτηση που όλοι πάντα κάνουμε. Από την άλλη έτσι δημιουργούμε περισσότερο χρόνο για να είμαστε μαζί. Τα παιδιά το λατρεύουν. Ξέρουν ότι είναι τυχερά. Πάντα λένε: 'Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μαγειρεύετε για εμάς κάθε βράδυ'», συμπληρώνει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

