Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα την κατάληψη του χωριού Μπιλοχορίβκα, ένα από τα τελευταία που δεν βρίσκονταν υπό τον έλεγχό της στην ουκρανική περιοχή του Λουχάνσκ (ανατολικά), την προσάρτηση της οποίας έχει κηρύξει η Μόσχα.

«Ως αποτέλεσμα εχθροπραξιών, μονάδες στρατευμάτων στον Νότο απελευθέρωσαν πλήρως την κοινότητα Μπιλοχορίβκα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ και κατέλαβαν πιο ευνοϊκές θέσεις», δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση.

Η Ουκρανία, ελλείψει στρατευμάτων και πυρομαχικών, βρίσκεται υπό πίεση σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του μετώπου, η Ρωσία εξαπέλυσε στις 10 Μαΐου νέα επίθεση από τον βορρά, συνεχίζοντας να εντείνει τις επιθέσεις στα ανατολικά.

Το χωριό Μπιλοχορίβκα βρίσκεται στην περιοχή του Λουχάνσκ που είναι σχεδόν ολόκληρη υπό τον έλεγχο της Ρωσίας.

Εκτός της Κριμαίας που προσαρτήθηκε το 2014, η Μόσχα διεκδικεί την προσάρτηση τεσσάρων άλλων περιοχών της Ουκρανίας. Η περιοχή του Λουχάνσκ είναι η μοναδική που οι Ρώσοι ελέγχουν σχεδόν στο σύνολό της.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι φοβάται πως η επίθεση που εξαπολύθηκε στις 10 Μαΐου στο βόρειο τμήμα της περιοχής του Χαρκόβου θα μπορούσε να είναι το «πρώτο κύμα» μιας πολύ μεγαλύτερης επίθεσης.

Εκτός των χερσαίων επιθέσεων, η Ρωσία συνεχίζει τους καθημερινούς βομβαρδισμούς ουκρανικών πόλεων. Ένας άνδρας σκοτώθηκε σήμερα σε βομβαρδισμό στη Χερσώνα, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιοχής στη νότια Ουκρανία της οποίας την προσάρτηση έχει ανακοινώσει το Κρεμλίνο.

Τα ρωσικά στρατεύματα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη αυτή τον Νοέμβριο του 2022 αφού την κατείχαν για αρκετούς μήνες. Έκτοτε, η πόλη βομβαρδίζεται ανελέητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

