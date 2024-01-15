ΗΠΑ- Κονγκρέσο: Βραχυπρόθεσμο νομοσχέδιο αποτροπής του shutdown

Οι ηγέτες των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο των ΗΠΑ παρουσίασαν χθες Κυριακή βραχυπρόθεσμο σχέδιο νόμου για τις δημόσιες δαπάνες προκειμένου να αποφευχθεί το λεγόμενο shutdown —η αναστολή λειτουργίας πολλών υπηρεσιών του ομοσπονδιακού κράτους— ως και τον Μάρτιο.

Το νομοσχέδιο έχει σκοπό να αποτραπεί ο κίνδυνος να προκληθεί χάος βραχυπρόθεσμα και να εξασφαλιστεί χρόνος για να καταρτιστεί ευρύτερο σχέδιο νόμου για τα δημοσιονομικά.

Κυβερνητικές υπηρεσίες αρμόδιες για τις μεταφορές και τις συγκοινωνίες, τη στέγη και άλλες υπηρεσίες θα δουν τη χρηματοδότησή τους να εξαντλείται τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και θα αναγκαστούν να αναστείλουν μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων τους αν δεν έχει εγκριθεί νέα.

Η Γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων συγκρούονται για το επίπεδο των δημοσίων δαπανών επί μήνες.

Κλείστηκε συμφωνία για το βραχυπρόθεσμο νομοσχέδιο ανάμεσα στον ηγέτη των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, τον ηγέτη των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία Μιτς Μακόνελ και τον ηγέτη των Δημοκρατικών στη Βουλή Χακίμ Τζέφρις.

Ωστόσο η συμφωνία ενδέχεται να συναντήσει αντίσταση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου σκληροπυρηνική μερίδα των Ρεπουμπλικάνων πιέζει με διάφορους τρόπους καιρό τώρα να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες.

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν ισχνή πλειοψηφία στην κάτω Βουλή (219-213), που σημαίνει πως ο κ. Τζόνσον δεν έχει πολλά περιθώρια. Ορισμένα μέλη της κοινοβουλευτικής του ομάδας επιμένουν πως το όποιο μέτρο για τις δημόσιες δαπάνες πρέπει οπωσδήποτε να συνοδευτεί από σκλήρυνση της πολιτικής της Ουάσιγκτον έναντι των μεταναστών στα σύνορα με το Μεξικό.

Η τρέχουσα χρηματοδότηση εξαντλείται εντός της εβδομάδας για ομοσπονδιακά προγράμματα που αφορούν τις μεταφορές και τις συγκοινωνίες, τη γεωργία, την ενέργεια, τους βετεράνους και κατασκευαστικά έργα του υπουργείου Άμυνας.

Η χρηματοδότηση για άλλους τομείς του κράτους, ιδίως για την άμυνα, θα συνεχιστεί ως τη 2η Φεβρουαρίου.

Το νομοσχέδιο προσωρινής χρηματοδότησης θα παρατείνει την προθεσμία ως την 1η Μαρτίου για τον πρώτο τομέα και την 8η Μαρτίου για τον δεύτερο.

Ο κ. Σούμερ, ηγέτης της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, και ο κ. Τζόνσον, ο πρόεδρος της ελεγχόμενης από τους Ρεπουμπλικάνους Βουλής των Αντιπροσώπων, συμφώνησαν το νομοσχέδιο αυτό να προβλέπει δαπάνες 1,59 τρισεκ. δολαρίων.

Αυτό θα δώσει στο κοινοβούλιο περισσότερο χρόνο για να διαπραγματευθεί και να περάσει πιο λεπτομερειακό σχέδιο νόμου για τις δαπάνες, που κανονικά έπρεπε να είχε εγκριθεί προτού αρχίσει το οικονομικό έτος (την 1η Οκτωβρίου 2023).

Το νομοσχέδιο καλύπτει χονδρικά το ένα τρίτο των αμερικανικών κυβερνητικών δαπανών, που ανήλθαν σε 6,1 τρισεκ. δολάρια το περασμένο οικονομικό έτος.

Τα υπόλοιπα δυο τρία περιλαμβάνουν συντάξεις και επιδόματα υγείας που δεν χρειάζεται να εγκρίνονται σε ετήσια βάση από το Κογκρέσο, καθώς και πληρωμές τόκων.

Ο κ. Τζόνσον ξόδεψε μεγάλο μέρος της περασμένης εβδομάδας σε συναντήσεις με τους σκληροπυρηνικούς και άλλους στην Ρεπουμπλικανική κοινοβουλευτική ομάδα, κάτι που προκάλεσε σεναριολογία για το ότι θα μπορούσε να επιδιώξει αναθεώρηση της συμφωνίας με τον κ. Σούμερ. Όμως τελικά ο «speaker» δεν την έθεσε υπό αμφισβήτηση.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έφθασε απειλητικά κοντά στο shutdown το φθινόπωρο, όταν σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικάνοι έπαυσαν τον πρώην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι εξαιτίας συμφωνίας για την προσωρινή χρηματοδότηση του κράτους που έκλεισε με τον κ. Σούμερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.