Λάμψη στο επετειακό Spetsathlon με τη στήριξη της bwin!

Το Spetsathlon συμπλήρωσε δέκα χρόνια παρουσίας και η bwin ήταν ξανά εκεί, για έκτη διαδοχική χρονιά περήφανα στο πλευρό της διοργάνωσης, ως Μεγάλος Χορηγός. Το δημοφιλέστερο τρίαθλο της Ελλάδας, η μεγαλύτερη γιορτή του αθλητικού τουρισμού διεξήχθη με φόντο τις μαγευτικές Σπέτσες με τη «σφραγίδα» του κορυφαίου στοιχηματικού brand. Το ιστορικό νησί του Αργοσαρωνικού γέμισε με τα χαμόγελα και τη θετική ενέργεια των χιλιάδων αθλητών που έζησαν μια μοναδική εμπειρία.



Για δέκατη χρονιά το Spetsathlon έλαμψε ξανά! Η bwin, Μεγάλος Χορηγός για 6η διαδοχική χρονιά, έκανε τα πάντα, ώστε το κορυφαίο τρίαθλο της Ελλάδας, στο οποίο συμμετέχουν τόσο elite όσο και ερασιτέχνες αθλητές, να προσελκύσει πλήθος κόσμου.

Οι όμορφες διαδρομές, το ειδυλλιακό τοπίο μέσα στα γραφικά σοκάκια του κοσμοπολίτικου νησιού και η υπέροχη διάθεση των αθλητών βοήθησαν, ώστε οι φετινοί αγώνες να είναι ξεχωριστοί. Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ο ενθουσιασμός των αθλητών μεγάλος και στη 10η χρονιά της διοργάνωσης, όλοι έστειλαν το δικό τους μήνυμα άθλησης.

Η bwin, το brand που διαχρονικά και με συνέπεια στηρίζει όλα τα μεγάλα αθλητικά «ραντεβού» της χώρας, έλαμψε δια της παρουσίας του, με την πλατεία Ποσειδωνίου να είναι «ντυμένη» στα χρώματα του.

Η διοργάνωση που καταρρίπτει ρεκόρ συμμετοχών και συγκινήσεων, έκανε και φέτος τις Σπέτσες επίκεντρο των σημαντικών αθλητικών events. Ο κόσμος πλημμύρισε το νησί, ο καιρός ήταν σύμμαχος και γι’ ακόμα μια χρονιά το Spetsathlon κέρδισε την εμπιστοσύνη των αθλητών.

Εκ μέρους της bwin, η Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας, Ιωάννα Μπερίου, είπε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρεθήκαμε γι’ ακόμα μια χρονιά στο πλευρό του Spetsathlon. Το ξεχωριστό αυτό event έκλεισε τα 10 του χρόνια και μαζί του γιορτάζουμε όλες τις ξεχωριστές στιγμές που ζήσαμε στη διάρκειά αυτή. Ο αθλητισμός είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας και είμαστε περήφανοι που βοηθήσαμε στην πραγματοποίηση μίας ακόμα λαμπερής διοργάνωσης, όπως κάνουμε με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Η bwin θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στα κορυφαία αθλητικά event της χώρας μας».

