Πύραυλοι της Ουκρανίας καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν στον εναέριο χώρο της περιοχής Φατέζσκι από τις δυνάμεις της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Πόλεμος Ουκρανίας - Ρωσίας

Συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, σε συγκριτικά μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Ουκρανία, κατέρριψαν τρεις ουκρανικούς πυραύλους, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ρομάν Σταροβόιτ.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, τρεις ουκρανικοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν στον εναέριο χώρο της περιοχής Φατέζσκι από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας σε υπηρεσία. Ευχαριστούμε τους υπερασπιστές μας», ανέφερε ο κ. Σταροβόιτ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας).

Δεν έδωσε πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ουκρανία Ρωσία πύραυλοι
