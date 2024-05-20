Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών, κλοπών και ληστειών, σε βάρος ηλικιωμένων, σε περιοχές της Αττικής και της Πελοποννήσου (Καλαμάτα, Τρίπολη και Κόρινθο).

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, και συγκεκριμένα σε Κόρινθο, Αρκαδία, Μεσσηνία, Αργολίδα και Αχαΐα.

Συνελήφθησαν -4- μέλη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -3- άτομα

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν -4- μέλη της οργάνωσης και σε βάρος τους καθώς και σε βάρος ακόμη -3- ατόμων σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, απάτες, διακεκριμένες κλοπές και ληστεία.

Όπως προέκυψε από την εμπεριστατωμένη έρευνα, που περιλάμβανε τεχνικές – ψηφιακές έρευνες και ειδικές ανακριτικές πράξεις, τα μέλη της οργάνωσης, τα οποία συνδέονται με συγγενικούς και φιλικούς δεσμούς και δεν ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, τουλάχιστον από τα τέλη του 2022, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση, με σκοπό τη διάπραξη απατών, κλοπών και ληστειών σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων, με συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Πώς δρούσαν

Συγκεκριμένα, ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi):

χρησιμοποιώντας ιδιόκτητα αλλά και μισθωμένα οχήματα, προκειμένου να αποφύγουν την ταυτοποίησή τους, προσέγγιζαν στον δρόμο ηλικιωμένα άτομα προσποιούμενοι φιλικά πρόσωπα, λογιστές ή απεσταλμένους συγγενών τους,.

για να είναι πιστευτοί, είχαν περιποιημένη εξωτερική εμφάνιση και ιδιαίτερα ευγενική συμπεριφορά, ενώ για να κάμψουν την όποια αμφιβολία έφεραν φάκελο με έγγραφα που επιδείκνυαν.

έπειθαν τα θύματα να τους παραδώσουν χρηματικά ποσά ή κοσμήματα, τα οποία κατά περίπτωση παραλάμβαναν από τις οικίες τους ή από τραπεζικά καταστήματα, όπου τους μετέφεραν.

σε αρκετές περιπτώσεις, ζητούσαν να τους παρουσιάσουν χρυσαφικά και κοσμήματα με το πρόσχημα της φωτογράφισης αυτών, ωστόσο στη συνέχεια απομάκρυναν τα θύματά τους από το χώρο, τους αποσπούσαν την προσοχή και χωρίς να γίνουν αντιληπτοί αφαιρούσαν τα τιμαλφή.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4.910- ευρώ, -3- οχήματα, πλήθος κοσμημάτων και πλήθος κινητών και ενδυμάτων – υποδημάτων.

Εξιχνιάστηκαν συνολικά -29- απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα

Μέχρι τώρα, έχουν εξιχνιασθεί -29- περιπτώσεις και συγκεκριμένα -16- απάτες, -2- περιπτώσεις απάτης και κλοπής, -1- περίπτωση απόπειρας απάτης και ληστείας, -4- περιπτώσεις απόπειρας απάτης και κλοπής και -6- απόπειρες απάτης, με τη λεία τους να ξεπερνάει το ποσό των -120.000- ευρώ.

Γνωστοί των Αρχών

Παράλληλα, τα βασικά μέλη της οργάνωσης έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για πλήθος ομοειδών αδικημάτων, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αφορά απάτες και κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων. Χαρακτηριστικά σε βάρος συλληφθέντα, ο οποίος έχει εγκλειστεί σε Καταστήματα Κράτησης της χώρας, έχουν σχηματιστεί περισσότερες από -93- δικογραφίες, με λεία που ξεπερνάει τις 289.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή, ενώ οι έρευνες, για την ταυτοποίηση και σύλληψη των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης συνεχίζονται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.