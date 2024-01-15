Ανεπίσημη αντιπροσωπεία που έστειλαν στην Ταϊβάν οι ΗΠΑ συναντήθηκε σήμερα με την απερχόμενη πρόεδρο Τσάι Ινγκ-γουέν, δυο ημέρες μετά την εκλογή του διαδόχου της Λάι Τσινγκ-τε, με φόντο την αυξανόμενη πίεση της Κίνας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Αποτελούμενη από τον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφαλείας της προεδρίας Στίβεν Χάντλεϊ, τον πρώην υφυπουργό Εξωτερικών Τζέιμς Στάινμπεργκ και την πρόεδρο του αμερικανικού ινστιτούτου στην Ταϊβάν Λόρα Ρόζενμπεργκερ, η αντιπροσωπεία θα συναντήσει «σειρά πολιτικών προσωπικοτήτων πρώτης γραμμής» προτού αναχωρήσει αύριο Τρίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.