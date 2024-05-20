Κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον Γκερτ Βίλντερς, τον επικεφαλής του συνασπισμού που θα αναλάβει τα ηνία της Ολλανδίας, με τον Σαρλ Μισέλ, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με αφορμή την ανάρτηση του τελευταίου με την οποία εκφράζει τα συλλυπητήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον θάνατο του Ιρανού προέδρου, Εμπραχίμ Ραΐσι.

Ο Γκερτ Βίλντερς αναδημοσιεύσε την ανάρτηση του Σαρλ Μισέλ υπό το σχόλιο «Όχι στο όνομά μου!» εκφράζοντας την αντίθεσή του. Μάλιστα, σε άλλη ανάρτηση, ο Βίλντερς είχε, επίσης, διαφωνήσει με τη βοήθεια της ΕΕ στις έρευνες για την ανεύρεση του ελικοπτέρου του Ιρανού προέδρου, γράφοντας «αλληλεγγύη της ΕΕ στο κακό».

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο Χ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έγραψε «Η ΕΕ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για το θάνατο του Προέδρου Ραΐσι και του Υπουργού Εξωτερικών Αμπντολαχιάν, καθώς και άλλων μελών της αντιπροσωπείας και του πληρώματος τους σε ατύχημα με ελικόπτερο. Οι σκέψεις μας πηγαίνουν στις οικογένειες».

Το ακροδεξιό Κόμμα για την Ελευθερία του Βίλντερς κέρδισε τις εκλογές πέρυσι και την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε την επίτευξη των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβερνώντος συνασπισμού.



Πηγή: skai.gr

