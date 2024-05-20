Η αυξημένη χρήση του αυτοκινήτου, η ελλιπής συντήρηση, η χρήση του κάτω από υψηλές θερμοκρασίες και το αυξημένο φορτίο, αυξάνει τις πιθανότητες υπερθέρμανσης του κινητήρα. Δεν είναι λίγες οι φορές που κατά τη διάρκεια του ταξιδιού βλέπουμε στην άκρη του δρόμου αυτοκίνητα ακινητοποιημένα, με σηκωμένο το καπό και με βασική αιτία την υπερθέρμανση.

Σε αυτή την περίπτωση το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξει ο οδηγός στο αυτοκίνητο είναι το ψυκτικό υγρό. Όταν τα επίπεδα ψυκτικού υγρού του αυτοκινήτου είναι χαμηλά, ο κινητήρας δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και ως αποτέλεσμα της χαμηλής στάθμης είναι η υπερθέρμανση του κινητήρα. Το μόνο που έχει να κάνει, αφού πρώτα αφήσει να πέσει η θερμοκρασία στον κινητήρα, είναι να συμπληρώσει αντιψυκτικό.

Από την άλλη αν η αντλία νερού δεν λειτουργεί σωστά, τότε δεν θα μπορεί το ψυκτικό υγρό να κυκλοφορήσει και να ψύξει τον κινητήρα, ωστόσο όλα τα αυτοκίνητα έχουν θερμοστάτη. Όταν το όχημα είναι κρύο, η βαλβίδα του θερμοστάτη παραμένει κλειστή και δεν αφήνει το ψυκτικό υγρό να περάσει στο κύκλωμα. Όμως, όταν αρχίσει να ζεσταίνεται, η βαλβίδα ανοίγει και επιτρέπει στο ψυκτικό υγρό να κινηθεί στο κύκλωμα. Αν αυτός είναι χαλασμένος ή κολλήσει, τότε η αύξηση της θερμοκρασίας είναι φυσικό επακόλουθο. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με τον θερμοστάτη, η ζημιά μπορεί να είναι τόσο μεγάλη που να σου κοστίσει μέχρι και αλλαγή κινητήρα.

Ένας άλλος λόγος που μπορεί να υπερθερμανθεί ο κινητήρας του αυτοκινήτου είναι από διαρροές στο κύκλωμα ψύξης ή και από το ίδιο το ψυγείο. Ο οδηγός οφείλει να ελέγξει όλο το κύκλωμα και να δει για τυχόν διαρροές. Κάποιες σταγόνες ψυκτικού υγρού ή κάποια υγρασία στο ψυγείο και στις σωληνώσεις θα του δείξει το σημείο του προβλήματος.

Ωστόσο, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι συνθήκες οδήγησης του αυτοκινήτου. Το να ζητάς από τον κινητήρα του αυτοκινήτου να δουλεύει στο φουλ, με βαρύ φορτίο και ταυτόχρονα με αυξημένη την εξωτερική θερμοκρασία, τότε η αύξηση της θερμοκρασίας του είναι φυσικό επακόλουθο. Αν ο οδηγός έχει και ανηφορική διαδρομή, τότε υπάρχει ένα επιπλέον λόγος αύξησης της θερμοκρασίας.

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης του κινητήρα, ο οδηγός πρέπει να παρκάρει με ασφάλεια στο πλάι του δρόμου ή σε θέση στάθμευσης παίρνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. Σε περίπτωση που ο κλιματισμός αυτοκινήτου είναι ανοιχτός, πρέπει να απενεργοποιηθεί καθώς επιβαρύνει τον κινητήρα. Αντίθετα θα πρέπει να ενεργοποιήσει το καλοριφέρ γιατί αυτό τραβάει θερμότητα από το ψυκτικό υγρό και έτσι μειώνει ως ένα βαθμό τη θερμοκρασία του κινητήρα. Αν με την ενεργοποίησή του το λαμπάκι της θερμοκρασίας σβήσει τότε αυτό σημαίνει ότι όλα δουλεύουν καλά και πάλι. Αν το πρόβλημα συνεχιστεί τότε ο κινητήρας θα πρέπει να δουλέψει στο ρελαντί. Αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει.

Ο οδηγός πρέπει να ελέγξει τον ανεμιστήρα ψύξης προκειμένου να βεβαιωθεί ότι λειτουργεί κανονικά. Αν δε λειτουργεί τότε πιθανόν να υπάρχουν υδρατμοί, οπότε και θα πρέπει να σβήσει τον κινητήρα και να αφήσει το αυτοκίνητο να κρυώσει χωρίς να ανοίξει το καπό καθώς μπορεί προκληθούν εγκαύματα. Τέλος, όπως και να έχει ο οδηγός θα πρέπει το συντομότερο να επισκεφτεί ένα συνεργείο προκειμένου να λύσει το πρόβλημα γιατί η αύξηση της θερμοκρασίας είναι σημαντικό πρόβλημα που καθιστά την λειτουργία του κινητήρα αδύνατη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

