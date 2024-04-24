Σε συναγερμό έχει τεθεί η Μητροπολιτική Αστυνομία καθώς πέντε άλογα που ανήκουν στο ιππικό του Βασιλικού Οίκου ξέφυγαν από τους αναβάτες τους και άρχισαν να τρέχουν στο κέντρο του Λονδίνου, το ένα από τα οποία στις εικόνες φαίνεται να είναι αιμόφυρτο.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι με τις πληροφορίες να είναι συγκεχυμένες, ωστόσο, για το αν πρόκειται μόνο για τους αναβάτες των αλόγων ή και για επιβαίνοντες σε διερχόμενα οχήματα, πάνω στα οποία προσέκρουσαν τα ζώα.

Τα ζώα πέταξαν τους αναβάτες τους, που ήταν από τη Lifeguards και Blues & Royals, την ώρα της καθημερινής τους πρωινής άσκησης στο Horseguards Parade, στο Whitehall.



Moment escaped Household Cavalry horses rampage through London pic.twitter.com/P5p4whYlXl

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 24, 2024

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι «γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά άλογα ελεύθερα στο κέντρο του Λονδίνου και συνεργαζόμαστε με συναδέλφους του στρατού για να τα εντοπίσουμε»

Παράλληλα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής εντόπισε και έπιασε δύο από τα άλογα κοντά στο Limehouse στο ανατολικό Λονδίνο χωρίς ωστόσο να γνωρίζει πόσα ακόμα είναι ελεύθερα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.