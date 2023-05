Λονδίνο: Πυρετώδεις νυχτερινές πρόβες για την στέψη του Κάρολου – Εντυπωσιακές εικόνες 

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την μεγάλη μέρα της τελετής στέψης του βασιλιά Κάρολου και της βασίλισσας Καμίλα στο Λονδίνο, το Σάββατο 6 Μαΐου.

Η βρετανική αστυνομία θα αναπτύξει 29.000 άνδρες στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύσας, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η τάξη.

Η τελετή ενθρόνισης του νέου Βασιλιά της Αγγλίας Καρόλου Γ' αναμένεται να είναι το πιο δημοφιλές γεγονός διεθνώς καθώς ο Κάρολος είναι ο 41ος μονάρχης στη σειρά του βρετανικού θρόνου και ο γηραιότερος που θα στεφθεί, μέχρι σήμερα.

Preparations were stepped up last night with the last rehearsal done with 3 days to go...👑#Coronation pic.twitter.com/N2oKTIiunY