Έκαναν πρόταση σε σωσία του βασιλιά Καρόλου να πρωταγωνιστήσει σε ταινία πορνό - Δείτε video

Ένας διάσημος σωσίας του βασιλιά Καρόλου αποκάλυψε ότι κάποτε του ζητήθηκε να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία X-Rated ως μονάρχης, ενόψει της επικείμενης τελετής στέψης του. Ο Guy Ingle αποκάλυψε το περίεργο αίτημα σε συνέντευξή του στο New! Magazine, σύμφωνα με τη Mirror, καθώς αναλογίστηκε μερικές από τις πιο περίεργες επαγγελματικές δεσμεύσεις που του ζητήθηκαν ποτέ να κάνει.

«Μια φορά, μου ζήτησαν να εμφανιστώ σε μια ταινία X-rated, προς μεγάλη μου έκπληξη», είπε ο Ingle στο περιοδικό, σύμφωνα με τη Mirror. «Γέλασα με την προσφορά, αλλά αρνήθηκα ευγενικά».

Ο Ingle, ο οποίος εργάζεται στη βιομηχανία του θεάματος από τη δεκαετία του 1990, εξέφρασε τον θαυμασμό του για τους βασιλείς.

«Πάντα είχα μεγάλο σεβασμό για τους βασιλείς, οπότε δεν θα παρουσίαζα ποτέ τον βασιλιά με αρνητικό τρόπο», δήλωσε.

Ο Ingle έχει πρωταγωνιστήσει και σε άλλες ταινίες εμφανιζόμενος ως βασιλιάς Κάρολος, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχίας του 2008 «Superhero Movie» μαζί με τον εκλιπόντα Καναδό ηθοποιό, Leslie Nielsen.

Ο Ingle δήλωσε ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής του, αντιμετώπισε πολλές απορρίψεις πριν αρχίσει τελικά να έχει κάποια απήχηση κάνοντας βασιλικές μιμήσεις.

Και παρόλο που ήταν αρκετά αναστατωμένος όταν η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ απεβίωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Ingle δήλωσε στο πρακτορείο ότι η καριέρα του δεν ήταν ποτέ πιο ενεργή, καθώς δεν ήταν πλέον ένας «δευτεροκλασάτος χαρακτήρας». «Ο φόρτος εργασίας έχει τετραπλασιαστεί, αλλά ποτέ δεν άφησα τον εαυτό μου να παρασυρθεί σε ακατάλληλες δουλειές, καθώς έχω πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό για τη βασιλική οικογένεια για να το κάνω», δήλωσε.

