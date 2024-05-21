Σε φυλάκιση δύο ετών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε εργαζόμενος σε βιομηχανία επεξεργασίας κρεάτων, επειδή έκλεβε για πάνω από τρία χρόνια μεγάλες ποσότητες κρεάτων από τον εργοδότη του, εμπόρευμα το οποίο φέρεται να διοχέτευε σε κατάστημα εστίασης.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για κλοπή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο εργοδότης του και με βάση τους υπολογισμούς του, ο κατηγορούμενος έκλεβε την εβδομάδα 150 κιλά φιλεταρισμένο κρέας (τον μήνα 600 κιλά). Το σύνολο του κλοπιμαίου εμπορεύματος φαίνεται να κυμάνθηκε στους 20 τόνους, με την προκληθείσα ζημιά να ξεπερνάει τις 80.000 ευρώ.

Οι πράξεις του -κατά το κατηγορητήριο- τελέστηκαν από τα τέλη του 2016 έως τις αρχές του 2020 και αποκαλύφθηκαν, όταν ο εργοδότης τον έπιασε «στα πράσα», στην είσοδο της επιχείρησης, στο σημείο όπου αναχωρούν τα φορτηγά.

Διά της συνηγόρου του, ο 40χρονος αποδέχθηκε μέρος των πράξεών του. Απολογήθηκε αφενός ότι το κλεμμένο εμπόρευμα ήταν κακής ποιότητας και αφετέρου ότι το προόριζε για την πολυμελή οικογένειά του.

