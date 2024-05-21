Το έργο για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, ύψους 5,7 εκατ. ευρώ, υπέγραψε σήμερα ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος χαρακτήρισε την Περιφέρεια «βασικό εταίρο στη συστράτευση όλων των φορέων για Αθλητικά Κέντρα σύγχρονα και πλήρως λειτουργικά».

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης επισήμανε:

«Είκοσι χρόνια μετά τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας - της πιο επιτυχημένης διοργάνωσης μέχρι σήμερα - βρισκόμαστε εδώ για να δώσουμε νέα πνοή στο ΟΑΚΑ. Με οργανωμένη δουλειά, αξιοποιούμε την ολυμπιακή παρακαταθήκη της Αττικής, αναβαθμίζοντας το πιο σημαντικό αθλητικό της τοπόσημο» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης στους χώρους του ΟΑΚΑ.

Ο κ. Χαρδαλιάς αναφερόμενος το έργο πρόσθεσε ότι με αυτό «η Περιφέρεια επενδύει στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του μεγαλύτερου αθλητικού κέντρου της Ελλάδας - και μάλιστα μετά από 20 χρόνια, στα οποία δεν είχε γίνει καμία απολύτως παρέμβαση.

Σε έναν χρόνο από τώρα, οι αθλητές και οι αθλήτριες θα έχουν στη διάθεσή τους ένα υπερσύγχρονο χώρο αθλητισμού, πλήρως λειτουργικό και ασφαλή, όπως αξίζει στα "χρυσά παιδιά" μας, που με τις επιδόσεις τους μας έχουν κάνει εθνικά υπερήφανους». Τόνισε επίσης ότι ο εκσυγχρονισμός του ΟΑΚΑ αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Περιφέρειας «να αναδείξει την Αττική ως Μητρόπολη αθλητισμού, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν με απόλυτη επιτυχία μεγάλες διοργανώσεις παγκόσμιας εμβέλειας».

Ο αναπληρωτής υπουργός Γ. Βρούτσης, δήλωσε:

«Μένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας για αναβάθμιση των Εθνικών Αθλητικών μας Κέντρων, μέσω της αυξημένης χρηματοδότησης και των διευρυμένων συνεργειών με τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας και εργαζόμαστε καθημερινά γι' αυτό. Η Περιφέρεια Αττικής και ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς είναι από τους βασικούς μας εταίρους στη συστράτευση όλων των φορέων για Αθλητικά Κέντρα σύγχρονα και πλήρως λειτουργικά.

Προχωράμε σταθερά στην υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου, που στοχεύει στο να καταστήσει ξανά το εμβληματικό Ολυμπιακό μας Στάδιο πόλο έλξης μεγάλων διοργανώσεων, πέρα από φιλόξενο "σπίτι" των αθλητών και των αθλητριών του κλασσικού αθλητισμού. Στόχος του έργου είναι η αποκατάσταση του στίβου του ΟΑΚΑ "Σπύρος Λούης", με τη συντήρηση και αναβάθμιση μέρους των εγκαταστάσεων, ώστε να καταστούν λειτουργικές τόσο για τη καθημερινή χρήση κοινού και αθλητών, όσο και για την πραγματοποίηση διεθνών διοργανώσεων Κλασικού Αθλητισμού».

Ειδικότερα προβλέπεται:

- Αντικατάσταση του συνόλου των συνθετικών ελαστικών ταπήτων (ταρτάν) με διεθνώς πιστοποιημένα υλικά, σε μία συνολική επιφάνεια 6.750 τ.μ. Το έργο αφορά στο Κεντρικό Στάδιο, το Προθερμαντήριο Κεντρικού Σταδίου, τα βοηθητικά γήπεδα Κ1 και Κ2 και το Κλειστό Προπονητήριο, έτσι ώστε οι συνθετικοί ελαστικοί τάπητες να είναι κατάλληλοι ως προς την αναγνώριση επιδόσεων αθλητών σε διεθνείς και πανελλήνιους αγώνες.

-Στεγανοποίηση της οροφής του κλειστού κολυμβητηρίου συνολικής επιφάνειας 4.953 τ.μ.

- Αντικατάσταση τμημάτων περίφραξης με νέες θύρες και πλαίσια πλέγματος.

Το έργο συντήρησης, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στους χώρους του ΟΑΚΑ μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνα 2004, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε έναν χρόνο.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής, η οποία δημοπράτησε και εκτελεί το έργο για λογαριασμό του ΟΑΚΑ, βάσει της σχετικής προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί με το ΥΠΠΟΑ και το ΟΑΚΑ.

Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης, συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, οι αντιπεριφερειάρχες Αθλητισμού-Ολυμπιακού Ιδεώδους Βασιλική Μιλλούση, Βόρειου Τομέα Λουκία Κεφαλογιάννη και Παιδείας Έρρικα Πρεζεράκου, η ειδική γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, ο συντονιστής γενικός διευθυντής του ΟΑΚΑ Κωνσταντίνος Χαλιορής και η πρόεδρος Γιάννα Μπάτσου, η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, η μαραθωνοδρόμος Μαρία Πολύζου, η πρωταθλήτρια στίβου Όλγα Βασδέκη κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.